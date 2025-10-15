Quema de contenedores y gas pimienta: tensión en la manifestación por Gaza en Barcelona

La manifestación convocada por Prou Complicitat amb Israel y la Comunitat Palestina de Cataluña para denunciar la situación en Gaza, en el marco de la huelga del 15-O, está siendo escenario de varios momentos de tensión que han obligado a los Mossos a utilizar gas pimienta.

La manifestación, que tiene previsto terminar cerca del consulado de Israel, ha partido de la estación de Sants, donde se han registrado incidentes antes y durante el cortejo durante. Por todo ello, los Mossos d'Esquadra se han visto obligados a utilizar gas pimienta para dispersar a algunos grupos.

Esos grupos, que habrían ofrecido resistencia activa, han explicado desde la policía autonómica, querían impedir la salida del equipo de baloncesto del Hapoel Jerusalén israelí, que se enfrenta esta noche contra el Baxi Manresa. Asimismo, la CUP ha denunciado que uno de sus diputados, Xavier Pellicer, habría sido reducido por los Mossos y "arrastrado" por el suelo en ese episodio.

Otro momento de tensión se ha vivido cuando la marcha ha pasado junto a un establecimiento de comida rápida de la cadena Burger King, contra el que se han lanzado objetos contundentes que han causado algunos destrozos.

Aunque el momento más violento lo han protagonizado un grupo de jóvenes a la altura de la calle Tarragona de la capital catalana, cuando han colocado en el asfalto una docena de contenedores a los que han prendido fuego. Esta acción ha obligado a los bomberos a intervenir. Los Mossos no han informado hasta ahora de detenciones, aunque al menos un joven habría sido identificado y retenido.

El episodio de la calle Tarragona ha provocado que se haya diversificado en dos bloques la manifestación: por un lado, la cabecera convocante ha seguido la marcha hacia plaza España y, por el otro, el grupo tras los altercados se ha atrincherado tras los contenedores en medio la calle.