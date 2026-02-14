La inapelable respuesta de un joven tras escuchar que "si tus padres no pueden comprar una casa es porque no han trabajado lo suficiente"

Álex López habla sobre la vivienda a raíz de una conversación que escucha en el metro.

El creador de contenido Álex López (@alexlopez23.0) ha contado la conversación que ha escuchado en el metro de Sevilla entre dos amigos sobre el tema de la vivienda. Uno de ellos le ha dicho al otro que "si tus padres no pueden comprarse una vivienda es porque no han trabajado lo suficiente".

Fue tal el impacto que le supuso escucharlo que no ha podido evitar dejar una reflexión inapelable sobre la actual situación de la vivienda en España, que está siendo todo un auténtico drama, tanto para comprar como para alquilar.

"He escuchado a dos chavales que rondaban los 20 años hablando sobre el problema de la vivienda en España. En un momento dado del debate, uno de ellos le dice que su padre tiene un piso heredado de sus abuelos en una de las mejores zonas de Sevilla", ha expresado al principio del vídeo publicado en TikTok.

Por curiosidad, miró el precio que ronda en esa zona de la capital andaluza y el más barato, según ha afirmado, "no baja de los 600.000 euros". Luego, a lo largo del debate, este joven recordó que su abuelo tenía un despacho de abogados "muy prestigioso" y que gracias a ello sus padres pudieron heredar el piso.

Lo de "no han trabajado lo suficiente"

El otro amigo dijo que no tenía "esa suerte" y que su padre se dedicaba a la construcción, al igual que su abuelo, pero que no se habían podido comprar "una segunda vivienda en una de las mejores zonas de Sevilla".

Fue justo en el momento en el que el muchacho del piso heredado respondió: "Si tus padres no se pueden permitir pagar una vivienda en Sevilla es porque no han trabajado lo suficiente".

Un análisis inapelable del problema de la vivienda

Tras escuchar esta conversación, Álex ha dejado un análisis muy significativo sobre cómo ha cambiado el tema de la vivienda: "Hemos pasado de hablar de derechos a hablar de privilegios como si fueran méritos personales propios".

"Digamos que uno de ellos no entendía que para algunos la vivienda es una recompensa y que para otros es un punto de partida", ha añadido. Incluso más tarde, en otro momento de reflexión, se dio cuenta de algo: "Cuando confundimos privilegios heredados con méritos personales propios, dejamos de entender cómo funciona la desigualdad".

"No nos debemos fijar en el resultado final, sino en el punto de partida de ambas personas, y cuando eso ocurre, no solo dejamos de entender la desigualdad, sino que también dejamos de entendernos entre nosotros", ha defendido.