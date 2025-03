Recibe una multa de aparcamiento en cuya foto se le ve pagándola: y le dicen que la abone de nuevo

Le ha pasado a un hombre en Milán, Italia, en plenas compras navideñas de última hora. Aparcó en una zona azul, en la que le correspondía hacerlo. Y cuando fue a pagar por la app Easypark el estacionamineto (la que funciona en Milán, según un acuerdo con su Ayuntamiento), le pidió que la actualizara antes. Y, mientras lo hizo allí mismo, justo al lado del propio coche, un coche de control de estacionamiento pasa por allí y le puso ya una multa, sacando una foto del momento.

Lo surrealista del caso es que, en el momento, en el que se saca la foto, el hombre estaba pagando el estacionamiento en la app, según figura tanto en la fotografía como en la hora de propia aplicación. Todo esto sin que el hombre sea consciente de nada, claro está. Estaba ocupado pagando. ¿El resultado? Unos días después recibe una multa en su casa por no pagar ese estaciomiento que sí había pagado en el momento.

Desde luego, este caso es extrapolable a cualquiera de las ciudades de España en el que existen este tipo de opciones de pago por app o incluso te puede pasar mientras vas de tu coche recién estacionado hasta el cajero de parking más cercano, que algunas veces no está muy cerca de donde has aparcado. Y es verdad que, si en ese momento pasa un coche de control de estacionamiento, te puede poner la multa mientras caminos esos dos o tres minutos a pagarlo.

De hecho, el hombre de Milán que protagoniza e caso, contado en la web Fanpage, que, por fortuna, pagó por la app, por lo que fue más rápido que si hubiera ido al cajero, por lo que el pago quedó registrado a la misma hora que la multa.

Obviamente, la persona que iba en el coche poniendo las multas no reparó en que el dueño del coche estaba al lado de él y de que acababa de llegar, ni siquiera se paró a interesarse por ello, como pasa en muchas otras ocasiones a otros ciudadanos en circunstancias parecidos.

"Para colmo de males", señaló al mismo medio la víctima de esta injusta multa, "he pagado tanto el aparcamiento como la multa, porque no he sido lo bastante rápido para pagar la primera. ¿O es que el Ayuntamiento quiere que pague primero y después pueda aparcar? Con el riesgo, además, de pagar y que alguien me quite el sitio mientras...". En conclusión, algo no encaja en este sistema de pago y de multas que ponen a toda prisa muchos ayuntamientos.