Regresa a la Tierra el 'Arca de Noé' rusa tras su visita al espacio con 1.500 moscas, 75 ratones y otros inquilinos

El "arca de Noé" ha regresado a la tierra. Este experimento, tal y como reza el periódico GameStar Tech, tiene el objetivo de proporcionar información que permitirá a los humanos permanecer en el espacio en mejores condiciones en el futuro. Estos organismos han permanecido en el espacio 30 días a bordo de la nave Bion-M, que aterrizaron, finalmente, en la Tierra el pasado 19 de septiembre.

El proyecto está impulsado por la Agencia Espacial de la Federación Rusa (Roscosmos), e inmediatamente después del aterrizaje, comenzó la recuperación y los exámenes iniciales en carpas médicas establecidas en el lugar. El objetivo, entre otras cuestiones: evaluar las actividades motoras de las moscas después de su estancia en el espacio e identificar posibles problemas con su sistema nervioso. Aun así, en la publicación se enumeran los principales objetivos:

Estudiar la fisiología gravitacional en animales y obtener conocimientos que también beneficien a los humanos.

Analizar la influencia de los vuelos espaciales en la biología de plantas y microorganismos.

Realizar experimentos radiobiolingüísticos y dosimétricos. "Se trata de la seguridad radiológica de los nuevos vehículos espaciales tripulados", asegura el medio

Otros experimentos no especificados preparados por estudiantes de varias escuelas rusas y bielorrusas.

La gran pregunta es, ¿pudieron sobrevivir estas especies al "enorme estrés térmico" que supone cruzar la atmósfera terrestre? De acuerdo a la información difundida, próximamente se difundirán los resultados concretos de la investigación.

No obstante, los animales han jugado un papel crucial en los avances logrados en los viajes espaciales y en los estudios científicos. Los más sonados: los de la antigua Unión Soviética. Tres años después de que la perra Laika hiciese historia, el programa espacial soviético puso en órbita el Sputnik V, otro arca de Noé espacial que en 1960 transportó al espacio a dos perras, un conejo gris, cuarenta ratones, dos ratas, moscas, plantas, así como algunos hongos y bacterias. De este modo, las perras Belka y Strelka, además de orbitar la Tierra, consiguieron regresar sanas y salvas. Pasaron un día entero en el espacio y cuando aterrizaron, la Unión Soviética las recibió como auténticas heroínas.