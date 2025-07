Reino Unido dice que la "ofensiva española" contra Airbnb promueve el turismo en estos dos países

Dos países europeos están a la caza del turista británico que busca un alquiler de vacaciones, pero que empieza a tener problemas para acudir a España por los problemas que se están teniendo con las licencias de los pisos alquilados por Airbnb. Desde el pasado día 1 de julio, la nueva normativa española establece que cualquier propiedad anunciada para estancias cortas en plataformas como Airbnb o Booking.com debe estar registrada oficialmente para operar legalmente, cosa que no siempre ocurría hasta ahora.

Dada la bajada de demandas que ha acarreado esta norma, los británicos que buscan comprar una casa de vacaciones en el extranjero para alquilarla se empiezan a inclinar por otros países con normativas más flexibles. Los más beneficiados, en principio, están siendo, como es bastante lógico, los cercanos Italia y Portugal. "Están preparados para beneficiarse de esta situación", según ha afirmado al Express Tony Redondo, fundador de Cosmos Currency Exchange, ya que se está viendo cómo se "están impulsando los ingresos por turismo e impuestos sobre la propiedad en sus respectivos países", según este experto.

Esto podría ser muy perjudicial para el turismo España, que, en consecuencia, corre el riesgo de perder miles de millones de euros. Claro está, por esta vía, que es claramente dudosa, si estamos hablando de alquileres "ilegales" y, por lo tanto, no sólo que puede que no declaren debidamente sino también que pueden no cumplir los requisitos mínimos que los inquilinos piden para ellos, relacionados desde con la habitabilidad del inmueble, como con la salubridad y las garantías para el cliente.

Aún, según el mismo experto, destinos como “El Algarve de Portugal y Lisboa, con licencias simplificadas e incentivos fiscales, han visto un aumento del 10% en la inversión inmobiliaria extranjera desde que España anunció estas nuevas regulaciones".

Por lo otro lado, apunta que “las normas flexibles de Italia, especialmente en regiones como Toscana y Apulia, están atrayendo a los inversores con promesas de mayores rendimientos y menos obstáculos regulatorios”. Estos cambios podrían aumentar los ingresos por turismo en ambos países entre un 5% y un 8% anual, mientras que España corre el riesgo de perder entre 1.000 y 2.000 millones de euros en ingresos por turismo para 2027.

Redondo afirma que las nuevas leyes suprimirán aproximadamente entre un 30% y un 40% de los alquileres vacacionales en destinos turísticos populares como Cataluña y las Islas Baleares. Esto provocará un aumento de hasta un 25% en los precios de las vacaciones en algunos de nuestros destinos favoritos.