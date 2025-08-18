Renfe suspende también este lunes la línea de la alta velocidad entre Madrid y Galicia

La conexión de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida este lunes, 18 de agosto, en lo que será el quinto día consecutivo sin circulación. Renfe ha explicado que la línea permanece cortada entre Sanabria y Ourense y que todos los trenes con origen o destino en Galicia quedarán cancelados al menos hasta las 09:30 horas, momento en que se revisará la situación.

Renfe ya había anunciado la suspensión “definitiva” del tráfico durante el domingo por “la mala evolución” de los incendios en Ourense. Adif, que durante la mañana había confiado en recuperar el servicio a partir de las 17:00 horas, confirmó después que no se daban las condiciones para reabrir la línea. La operadora ha recordado a los viajeros que los billetes de trenes cancelados se pueden cambiar o anular sin coste adicional.

Para reducir el impacto de la interrupción, Renfe ha programado trenes especiales entre Madrid y Zamora. Las salidas desde la capital se fijaron a las 07:14, 13:20 y 20:23 horas, mientras que habrá regresos a las 08:40, 14:36 y 22:00. En la red convencional también siguen afectados los tramos entre Zamora-A Coruña y Ponferrada–Monforte, en la línea Palencia–A Coruña.

FEVE y carreteras cortadas



Los incendios que castigan la provincia de León han obligado además a interrumpir la circulación en la línea de FEVE León–Bilbao, entre Puente Almuhey y Guardo, según informó la Delegación Territorial de la Junta. El fuego mantiene cortadas varias carreteras provinciales, como la LE-164 entre Yebra y Llamas de Cabrera, la LE-2703 entre Portilla y Santa Marina de Valdeón y la LE-5228 entre Salas y Bouzas. La cobertura de telecomunicaciones se ha recuperado en algunas localidades que habían quedado incomunicadas, como Puente Domingo Flórez, Castroquilame y Pombriego.

La Dirección General de Tráfico ha comunicado que 16 carreteras continúan cerradas, de las que sólo una pertenece a la red nacional: la N-621, entre Portilla de la Reina (León) y Vejo (Cantabria). El resto corresponden a vías secundarias en Asturias, León, Palencia, Zamora, Cáceres y Ourense.

La ola de incendios que asola el noroeste peninsular deja ya cuatro víctimas mortales. La última se produjo este domingo, cuando un bombero falleció al volcar la autobomba que conducía en las labores de extinción en Yeres. El fuego amenaza el parque natural de los Picos de Europa y sigue sumando hectáreas quemadsa en Galicia y Extremadura.