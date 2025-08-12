Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Roban a un anciano de 90 años, llama al banco y la atención que recibe en plena crisis es surrealismo puro

La hija del afectado define lo ocurrido como un "escándalo".

Redacción HuffPost
Una persona sacando dinero de un cajero, en una imagen de archivoGETTY IMAGES

Una mujer llamada Conxi Arán ha enviado una carta a la cadena de radio catalana RAC1 para denunciar el maltrato recibido por su padre, un anciano de 90 años, al pedir ayuda a su banco tras haber sufrido el robo de su tarjeta en un cajero de la propia entidad.

"La atención a la gente mayor pésima", ha asegurado la mujer, quien ha contado que tras quitarle la tarjeta a su padre, "le retiraron dinero e hicieron compras varias mientras nosotros intentábamos denunciar el robo".

La mujer ha calificado de "escándalo" la llamada para realizar la denuncia. "Yo como hija, quise hacer la gestión, pero se ve que tenía que hacerlo el mismo titular. Un anciano de 90 años, nervioso por la situación que acababa de vivir, intentando hablar por teléfono con la sordera propia de una persona mayor", ha explicado.

Finalmente, en el banco accedieron a atender a Conxi Arán como la hija del afectado. Sin embargo, la mujer ha lamentado que "mientras tanto la tarjeta iba trabajando. De hecho, todavía no sabemos muy bien los motivos, pero a él no le han devuelto nada de lo que le quitaron".

