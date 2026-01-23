Rodalies restablece por completo el servicio de cercanías en Cataluña tras los accidentes y las quejas laborales

Operarias de la estación de Sants, en Barcelona, ante los tornos cerrados por la falta de servicio, el 22 de enero de 2026.

Rodalies ha anunciado esta madrugada el restablecimiento completo del servicio de cercanías de Cataluña desde el inicio de este viernes, tras dos días suspendido por el accidente mortal de Gelida (Barcelona).

"Desde el inicio día de hoy se restablece el servicio de Rodalies de Catalunya", ha informado la entidad en sus redes sociales.

Rodalies puso en marcha en la noche del jueves la línea R2 norte, entre el Aeropuerto de Barcelona y Maçanet-Massanes, con la previsión de que este viernes se restableciera el resto del servicio, una vez revisada toda la red y garantizada su seguridad.

El servicio estaba interrumpido desde la noche del pasado martes, después de que un tren de la línea R4 chocara contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias en Gelida. En este accidente murió un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas de diversa consideración.

Las 400.000 personas que utilizan cada día Rodalies, pues, se fueron encontrando en la jornada de ayer que los trenes no circulaban, pese a que en la noche previa la Generalitat anunció que el servicio se retomaría de manera gradual desde primera, hora tras las revisiones realizadas por Adif para garantizar la seguridad de la infraestructura.

A esta hora, según medios locales como El Periódico, hay retrasos pero los trenes van empezando a rodar. Estas son las incidencias:

R1. Reducción de la oferta a dos trenes por hora y sentido. Circulación con demoras que pueden superar los 30 minutos de media

R4 Tramo Martorell Central- L'Hospitalet de Llobregat con dos trenes por hora y sentido. Circulación con demoras que pueden superar los 30 minutos de media

R2, R2 Sur, R2 Norte, y R8 : Circulación sin incidencias

R3: Tramo La Garriga - La Tour de Carol-Enveig: Circulación sin incidencias

Servicio de Rodalies de Tarragona

RT1 y RT2: Circulación sin incidencias

Servicio de Rodalies de Lleida

RL3: Circulación sin incidencias

RL4 Circulación con demoras que pueden superar los 30 minutos de media

Servicio de Rodalies de Girona

RG1: Circulación sin incidencias

Servicios regionales

R11, R13, R14, R16 y R17: Circulación sin incidencias.

R15 Servicio alternativo por carretera entre Reus y Ribarroja

Los problemas añadidos

El servicio se tendría que haber reanudado este jueves, pero no fue posible porque los más de 300 maquinistas de Rodalies y Regionales de Cataluña acudieron a sus puestos de trabajo pero se negaron a conducir los trenes alegando que no cuentan con suficientes garantías de seguridad, por temor a nuevos accidentes.

Ante esta situación, la Generalitat, Adif, Renfe y el sindicato de maquinistas Semaf mantuvieron una reunión en la que alcanzaron un acuerdo para que se retomara el servicio de Rodalies una vez se terminaran unas inspecciones extraordinarias para comprobar la seguridad.