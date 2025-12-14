Rodolfo, experto en protocolo, a la hora de organizar una comida en casa: "Las personas tienen que saber siempre dónde sentarse"

Rodolfo, experto en protocolo, compartió en TikTok algunos consejos sobre cómo organizar una comida en casa, haciendo hincapié en la importancia de la disposición de los invitados en la mesa.

“Las personas tienen que saber siempre dónde sentarse”, señala en el vídeo, y recomienda tener preparadas las tarjetas de sitio, especialmente cuando se organiza una comida en honor a alguien. En ese caso, la persona homenajeada debe ir sentada a la derecha del anfitrión, mientras que su acompañante debe colocarse a la derecha de la anfitriona.

Rodolfo explica que los matrimonios o parejas nunca deben ir sentados juntos, para que cada invitado participe en la conversación de toda la mesa. “Es muy importante que vayan alternando mujer, hombre, mujer, hombre para que fluya mejor”, dice, y añade que si dos invitados tienen una mala relación, deben colocarse separados e incluso sin verse la cara.

El experto también da consejos sobre la organización de los espacios: si no hay anfitriona, la cabecera que quedaría vacía puede ocuparla una persona de confianza. Además, insiste en que las comidas no deben llenarse de niños sin previo aviso: “Si ustedes invitan a una comida y tienen niños, busquen una niñera, hablen con la vecina, hablen con su madre… realmente es muy incómodo recibir a una pareja con niños”, subraya.