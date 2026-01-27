Una argentina que vive en Madrid responde a los que la critican por compartir piso

La argentina residente en Madrid y creadora de contenido Ludi en Madrid, que es conocida en TikTok como @ludistante, tiene más de 46.000 seguidores y se dedica a contar cómo es su vida en la capital de España. La joven ha realizado un vídeo respondiendo a todos los que le critican por compartir piso.

"Vivo en Madrid y estoy un poquito harta de que me critiquen porque comparto piso. Hay muchas personas que me dicen que eso es incómodo, que eso no es vivir, y la cantidad de cosas que yo tuve que leer. Aquí en Madrid la mayoría compartimos piso, no importa la nacionalidad, incluso hay muchos españoles que vienen de otras ciudades a estudiar o a trabajar porque en Madrid hay más oportunidades", ha comenzado relatando.

La tiktoker ha llegado a decir que a ella le salvó el compartir piso y ha contado cómo ha sido la realidad de su vida: "Yo vengo de Buenos Aires donde vivía 24-7 con mi familia, vivía con mis padres y con mis hermanos, que tienen un negocio que trabajan al lado de casa y mi padre trabaja enfrente y mi madre no trabaja, que ya está jubilada".

"Yo estaba acostumbrada a estar muy acompañada todo el tiempo. Tenía mis ratos de estar sola, pero era muy raro que yo me quedara sola en la casa. Si quería estar sola, me iba a la habitación", ha añadido.

El cambio vital al vivir sola en Madrid

Todo ello le supuso crecer y estar siempre rodeada de su familia sin casi tiempo en solitario, así que el venir a Madrid fue un paso en el que cambió radicalmente de vida. Por ello, compartir piso aquí le ha ayudado a estar más integrada en la ciudad.

"Mi primer año estuve en otro lado, pero después conocí al amigo de un amigo de un amigo, y al principio viví en otra habitación y ya después me mudé con él. La cosa es que nosotros tenemos bastantes cosas en común", ha descrito.

Ludi ha apuntado que él es artista, igual que ella: "Entonces él tocaba la guitarra, yo cantaba, mirábamos series, charlábamos de un montón de cosas... Y yo creo que sin esa compañía yo no hubiera podido llevar mi vida aquí".

La conclusión final

Además y tras toda esa explicación ha dejado una reflexión: "A lo que yo quiero ir es que hay veces que siento que la gente critica mucho el compartir piso porque solo ve lo malo, pero no ve lo bueno, que es estar en compañía, generar una comunidad, comer con tus compañeros de piso, jugar a un juego de mesa, salir, lo que sea".

"Es muy difícil sentirse acompañado para el que viene solo, sea del país que sea porque el venir solo a Madrid es universal. Así que mi consejito del día es, antes de criticar que compartimos piso, piensa en esas cosas también", ha rematado.