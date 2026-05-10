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Rossella, 50 años, deja 11 años de contrato indefinido en una tienda de colchones para vender 150 tipos de caramelos en mercadillos con su hijo: "Vendo felicidad"
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Rossella, 50 años, deja 11 años de contrato indefinido en una tienda de colchones para vender 150 tipos de caramelos en mercadillos con su hijo: "Vendo felicidad"

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Caramelos y dulces en tarros de cristal sobre estantes de madera en una tienda de golosinas.Getty Images

Hay personas que, llegado un momento de su vida, deciden dejarlo todo porque no les gusta su vida y buscan alternativas al trabajo que tienen que les llenen más, que le den un mayor sentido a su vida. Es el caso Rosella, una mujer italiana que ha llegado al convencimiento de que, en realidad, la felicidad se esconde en las pequeñas cosas. A veces, en cosas muy pequeñas. Y, en caso dulces y coloridas. 

Es cierto que nos hacen rememorar momentos de la infancia, lo que ayuda a sentirnos bien, de nuestros abuelos y de aquellos momentos infantiles en los que nos sentíamos seguros en hogar y sin preocupaciones. Al menos esta es la experiencia que cuenta Rosella, quien afirma: "Hice una locura. Dejé un trabajo seguro, pero ahora vendo felicidad. No pienso volver atrás", según ha publicado La Repubblica.

Rossella dice que es una valiente. Antes de dejar atrás la seguridad en la que vivía para atreverse a adentrarse en lo desconocido, Rosella tenía una vida cómoda, según relata, pero "los días siempre eran iguales". Esta mujer había trabajado como dependienta con contrato fijo durante 11 años. Pero una mañana decidió darle un giro radical a su vida y empezar de cero . Después de pensarlo mucho, tomó la decisión de que tenía que cambiar de vida si quería ser feliz, y hoy en día vende caramelos en los mercados junto a su hijo y eso la hace feliz, según cuenta.

Sentada frente a sus chicles de colores, con los ojos bien abiertos detrás de sus gafas, explica la esencia del su "plan B" de vida, el que ha llevado a cabo: está lleno de ositos de peluche, regaliz, cocodrilos y también de  caramelos rellenos, malvaviscos, piruletas. "La felicidad debe desenvolverse como un caramelo", asegura convencida.

Y es que hay mucha gente, como esta mujer que tiene un trabajo pero no está satisfecho con él. Lo que, en España, le pasa a casi la mitad de los trabajadores. En concreto, el 55,04% de las personas nacidas en España afirman estar "en gran medida" satisfechas con su puesto de trabajo, según datos del Instituto Nacional de Estadística. 

Pero, en cuanto al resto de la población española empleada, la que se declara insatisfecha, de ella, aproximadamente el 7% de los trabajadores muestra algún grado de insatisfacción. Pero un 5,35% declara estar "poco satisfecho" y un 1,76% asegura que no está absolutamente "nada satisfecho" con su trabajo.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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