Rudy, joyero alemán, lo dejó todo y ahora vive aislado en un bosque de Asturias: "Tienes que hacer lo que te pida el cuerpo"

Rudy es un joyero alemán que, junto a su pareja, Sole, decidieron dejarlo todo para irse a vivir a un lugar aislado en un bosque de Asturias. Y no fue nada fácil, el inmueble que adquirieron estaba en malas condiciones, casi en ruinas. Lo han tenido que reformar prácticamente desde 0. Tras mucho trabajo, ahora tienen su casa y también una cuadra con varios caballos.

Además, aprovechando el privilegiado entorno natural en el que viven y el espacio del que disponen, Rudy y Sole, más allá de construir su hogar, han creado un refugio para animales en el que, además de caballos, han acogido a perros y gatos.

En un reportaje realizado por el canal de YouTube hilux_aventura, Sole ha señalado que "vivíamos en la Sierra Norte de Madrid, en Cercedilla. Es una zona muy bonita también, pero mucho más poblada. No es zona rural ya, en Madrid pocas zonas rurales quedan".

Respecto a los motivos del cambio desde Madrid a Asturias, la mujer ha detallado que "buscábamos espacio, tranquilidad, agua y verdor, porque tenemos caballos. Eso fue lo que nos hizo buscar por Asturias. Vimos la casa de casualidad y nos enamoramos del lugar".

Por su parte, Rudy ha precisado que tiene su propio taller en la parte superior de la vivienda. "He hecho una formación de pintor de vidrio y porcelana, pero he ido aplicando una técnica un poco diferente, y luego he empezado con la escultura en vidrio laminado. Además, como a mí me gusta lo pequeño, de la escultura he pasado a la joyería en vidrio laminado (…) Es un trabajo, el de tallar el vidrio, que ya está extinguido prácticamente", ha explicado.

En cuanto a la filosofía que le ha llevado, tanto a desempeñar ese trabajo tan especial como a mudarse a Asturias, Rudy ha expresado que "tienes que hacer lo que te pida el cuerpo y no hacer caso a si algo da dinero o no".