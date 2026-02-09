Marta, propietaria de una farmacia en Andorra: "Pago entre 5.000 y 6.000 euros, tengo un alquiler fantástico"

Una de las claves para que un negocio sea rentable es ajustar al máximo posible los costes fijos, es decir, aquellos gastos que siempre están presentes sin importar que un mes haya sido bueno o no. Algunos ejemplos son los sueldos o el alquiler del local en el que se desarrolle la actividad.

En ese sentido, Marta, propietaria de una farmacia en Andorra, concretamente en el pueblo de Soldeu, ha precisado en un vídeo en la red social TikTok cuál es la cantidad que paga de alquiler cada mes. "Pago entre 5.000 y 6.000 euros, tengo un alquiler fantástico", ha subrayado.

La mujer ha contado que su farmacia hace 27 años que esta situada en ese mismo local. No obstante, el tamaño del negocio no siempre ha sido el mismo. Hace unos años, la dueña decidió incrementar la superficie de venta.

Al respecto, la dueña de ese negocio ubicado en Andorra ha expresado que "antes era una farmacia pequeñita". Sin embargo, "hace cuatro o cinco años hicimos una ampliación", ha explicado Marta.

Ubicación privilegiada

Uno de los principales puntos fuertes de la farmacia es su ubicación privilegiada, ya que justo detrás del negocio hay pistas de esquí. "Estamos en el centro de Soldeu, en la carretera general que comunica España con Francia", ha añadido la propietaria del negocio.

Esa buena ubicación tiene su incidencia en los productos que más se venden en la farmacia. "Aquí sobre todo lo que vendemos mucho son protecciones solares porque en la montaña y en invierno en la nieve hay que protegerse muy bien y todo lo que son productos ortopédicos, porque la gente cuando va a esquiar o sube a la montaña a veces se hace daño", ha detallado Marta.

Igualmente, la dueña de esta farmacia andorrana ha señalado que también venden bastante otros artículos como "cremas para dolores musculares, productos de parafarmacia y todo lo que es medicación obviamente".