Analistas de guerra apuntan a que la respuesta de Ucrania podría ser este territorio de Europa

El próximo martes 24 de febrero, la guerra de Ucrania cumplirá cuatro años. Aunque el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que acabaría con el conflicto armado en solo 24 horas, la realidad es que tras más de un año en la Casa Blanca el mandatario norteamericano ha sido incapaz de poner fin a la contienda.

Aunque llevamos meses con negociaciones diplomáticas de EEUU con Rusia y con Ucrania e incluso el pasado mes de agosto se produjo un encuentro presencial entre Trump y Putin, la realidad es que el final de la guerra de Ucrania, al menos a día de hoy, no parece cercano.

Teniendo en cuenta esta situación, existen analistas de guerra que apuntan a que la respuesta de Ucrania para acabar con el conflicto armado podría estar en un territorio de Europa: Kosovo.

En un artículo en la revista The SAIS Review of International Affairs, el analista de asuntos internacionales de EEUU y exnegociador en los Balcanes, Edward P. Joseph, ha propuesto una solución a la guerra de Ucrania basada en el modelo de Kosovo contenido en la Resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Una clave: posponer la cuestión jurídica de la soberanía

El experto ha destacado que la principal clave de la relativa paz que se ha mantenido en Kosovo desde la firma de esa resolución ha sido "posponer la cuestión jurídica de la soberanía (es decir, a quién pertenece Kosovo)".

Joseph ha expresado que "en el caso de Ucrania, el acuerdo podría implicar una fuerza internacional de mantenimiento de la paz, liderada por la ONU o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que reemplazaría a las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas del Donbás occidental que forman parte de la provincia de Donetsk, pero no están bajo ocupación rusa. Las tropas rusas permanecerían donde se encuentran actualmente".

Con ese planteamiento que según el analista de asuntos internacionales podría acercar la paz a Ucrania, "todas las cuestiones de soberanía quedarían aparcadas hasta que los referendos en todo el este de Ucrania y Crimea finalmente determinen la soberanía". Solo el tiempo dirá si finalmente es este u otro el enfoque a adoptar para que el conflicto armado en Ucrania al fin cese.