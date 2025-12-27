Sabine Votteler, 'coach', sobre ser despedido por Navidad: "La etapa es dolorosa, pero puede abrirte una puerta que no habrías visto de otro modo"

Ser despedido de un trabajo no suele ser una situación fácil de afrontar para las personas. El mercado laboral a nivel mundial no atraviesa su mejor momento, específicamente en España, a julio del 2025 se registran 2.4 millones de desempleados, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El contexto para el afectado se torna mucho más complejo cuando la desvinculación se lleva a cabo a final de año, justo en época navideña. La coach de orientación laboral, Sabine Votteler, habla al respecto y expone como la persona puede convertir esa difícil realidad en una oportunidad de crecimiento, así lo expone el medio alemán, Tagesspiegel.

Descansar para avanzar

Sabine se refiere a como el fin de año y las festividades que lo rodean puede ayudar a las personas recién desempleadas a descansar un tiempo para luego iniciar el año nuevo, renovado, lleno de energía para cumplir las metas propuestas.

"La gente queda tan aturdida tras ser despedida que al principio no puede hacer nada. No es malo; al contrario, se necesita tiempo para procesar el impacto y estabilizarse. La Navidad es un buen momento para hacerlo. Las fiestas ofrecen un respiro natural y no es necesario ir a la oficina todos los días. Puedes lamerte las heridas y dejar que sanen. Este proceso es fundamental", afirma Votteler.

Los dos extremos son nocivos

"Hay dos patrones típicos. Uno es la reacción exagerada: redactar solicitudes y concertar entrevistas de inmediato, e intentar forzar soluciones de inmediato. Sin embargo, esta presión empeora la situación porque las personas actúan bajo el impacto. El otro patrón es el retraimiento. Las personas se esconden, sienten vergüenza, no hablan con nadie y permanecen atrapadas en su dolor.", manifiesta la coach alemana

Ser despedido te obliga, de forma muy abrupta, a tomarte un respiro. Quienes aprovechan este tiempo para reflexionar sobre cómo debería ser el siguiente capítulo suelen tomar mejores decisiones. La etapa es dolorosa, pero puede abrirte una puerta que de otro modo no habrías visto", sostiene Sabine