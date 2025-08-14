Salen a buscar setas y acaban salvando la vida de un niño: "La escena parecía sacada de una película de terror"

Suceso inusual en Polonia. Dos hombres fueron sorprendidos por un niño perdido mientras recogían setas en los bosques del noreste de ese país. Mientras caminaban se encontraron al joven corriendo sin ropa con un perro a su lado.

Según publica el medio polaco Wp, que ha tenido acceso a una publicación en redes sociales de los propios protagonistas, la situación les dejo atónitos. "La escena parecía un fotograma de una película de terror. Nos sorprendió, una situación realmente inusual", describieron.

De este modo, los recolectores de hongos lograron detener al niño, le dieron su ropa y un sándwich. Posteriormente, lo tomaron en brazos y se dirigieron hacia la carretera más cercana, donde esperaron la llegada del equipo médico de emergencia y la patrulla policial. En el lugar donde lo descubrieron, no había cobertura.

De acuerdo a la información difundida, finalmente, resultó que los progenitores del joven habían reportado la desaparición tres horas antes. Privado de la atención adulta, el niño caminó 20 kilómetros bosque a través. "Las circunstancias de esta situación muestran la suerte que tuvieron el niño y sus padres, que se encontró con dos hombres responsables que le salvaron la vida, y no con una manada de jabalíes", concluyen los protagonistas en la publicación.

De este modo, el medio enumera algunas recomendaciones por si nos encontramos en esta situación en algún momento. Lo más importante: "garantizar su seguridad y paz". "Acércate a él lentamente, manteniendo un tono de voz suave y evitando movimientos bruscos que puedan asustarlo", reza. En este sentido, la comunicación de ser "simple, con oraciones cortas y claras".

Asimismo, si el joven no ofrece información sobre como comunicarse con sus tutores, lo esencial es llamar a los servicios de emergencia. Hasta que lleguen los cuidadores, es bueno hablar de lo que está sucediendo y asegurarles que están seguros, tal y como concluye la publicación.