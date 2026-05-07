Todos los pasos que seguirán los viajeros del crucero del hantavirus una vez el barco llegue a Canarias

El crucero holandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, en Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026.

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha explicado este jueves junto con el Director general de Salud Pública, Pedro Gullón, la hoja de ruta que se seguirá a partir del paso por Canarias del crucero afectado por el brote de hantavirus, así como la situación actual, cuyo riesgo para la población es "muy bajo".

Por ahora, hay ocho casos confirmados, tres de ellos fallecidos. Ninguno de ellos se encuentra en el barco, el cual salió de Cabo Verde en el día de ayer y se dirige hacia las Islas Canarias, donde se espera que haga un fondeo en el puerto de Granadilla de Abona este domingo a mediodía. Una vez llegue el crucero MV Hondius, en el que viajan 144 personas actualmente, a España se procederá a realizar diversas maniobras.

En primer lugar se hará una inspección del barco y de las personas que se encuentran en su interior, con el objetivo de realizar un seguimiento, asegurar que no haya nuevos casos sin detectar y conocer cualquier novedad. En el supuesto de que no haya ningún caso nuevo, o en el momento que se considere que no existe riesgo, se procederá a llevar a las personas a su lugar de origen.

Se espera que esta parte del proceso se realice de forma ágil y rápida, aunque Barcones ha advertido de que ninguna persona saldrá del crucero hasta que no esté el avión que les llevará a sus países de destino. Una vez salgan del barco, y después de que sean trasladados en lanchas en tandas de unas cinco personas, se les llevará por carretera, en un trayecto de unos diez minutos, hasta el aeropuerto, donde irán de vuelta a sus países.

El desembarco del cadáver del fallecido por hantavirus que se encuentra en el interior del crucero se realizará siguiendo los "protocolos establecidos" por Sanidad y Exterior, de forma separada al resto de pasajeros. "Se trata de un procedimiento bastante habitual, por desgracia, porque en los buques suelen fallecer personas", ha informado Gullón.

Los viajeros estarán, durante todo el proceso, "absolutamente aislados de la población civil"

Los españoles serán llevados a Madrid y posteriormente serán trasladados hacia el hospital militar Gómez Ulla para realizar la cuarentena, mientras que para los no residentes de España habrá otros mecanismos y forma de proceder.

"En todo el proceso se están tomando las decisiones para garantizar el bienestar de las personas que están en este barco y para garantizar la salud pública", ha defendido Barcones, quien ha querido tranquilizar a los ciudadanos asegurando que "todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados (los viajeros) de la población civil".

Se distinguirán dos situaciones: los nacionales de la UE o de los países participantes en el mecanismo europeo (como Francia, Alemania, Grecia, Bélgica, Portugal, Turquía Irlanda o Países Bajos) y de los que pertenecen a países de fuera de la UE.

En el primer grupo hay un total de doce países (quitando España) y decidirán en las próximas horas si mandan un avión para evacuar a sus nacionales o se acogerán al mecanismo estipulado para las evacuaciones.

En el segundo grupo hay un total de once países, entre ellos Gran Bretaña, Canadá, Australia, Estados Unidos, Japón, Argentina, Nueva Zelanda, Rusia, India o Guatemala. En el caso estadounidense ya se ha confirmado que enviarán un avión específico para repatriar a sus nacionales, mientras que el resto de países implicados tendrán que anunciar en las próximas horas cuál será su decisión.

Esta tarde habrá una nueva reunión entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Canarias donde se espera que se discutan asuntos relativos a la gestión y coordinación de la situación del brote actual por el que ya han perdido la vida al menos tres personas (ninguna de ellas española).