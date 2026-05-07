Cuál es la diferencia entre el fondeo y el atraco de un crucero

La posibilidad de que el crucero afectado por el brote de hantavirus atracase en el puerto de Granadilla, en Tenerife, ha suscitado un enorme debate político. De hecho, la situación es tal, que incluso los trabajadores del propio puerto amenazaron con bloquearlo cuando el crucero llegue.

Ante este escenario y tras mantener una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha querido puntualizar que el crucero afectado no atracará en el puerto, sino que solo lo fondeará, por lo que no llegará a tocar la costa canaria y sus pasajeros serán desplazados en lanchas.

"El buque en ningún caso atracará, solo fondeara, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo disminuyen, y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va ser con una lancha o nave nodriza que pueda ir a recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto", ha informado Clavijo tras su encuentro.

Cuál es la diferencia entre fondear y atracar un crucero

Para los nuevos en la materia, fondear un barco no es lo mismo que atracarlo. Hay algunas diferencias. Algunas de ellas son:

El fondeo trata de anclar el barco al fondo del mar mediante un ancla en mar abierto. El atraque, por el contrario, es una maniobra de arrancar la embarcación hasta un muelle, dársena o pantalán.

El fondeo inmoviliza el barco en el mar, mientras que el atraque trata de facilitar el acceso a tierra.

El objetivo del fondeo suele ser el descanso o la pernoctación en el mar, aunque también se hace por motivos de seguridad, como en este caso.

El objetivo del atraque es desembarcar o embarcar pasajeros, la carga o descarga y el repostaje de la embarcación.

Una vez lleguen los pasajeros a Canarias serán trasladados hasta Madrid, en el caso de los españoles. El resto de viajeros serán llevados de vuelta a sus países de origen.