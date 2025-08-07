Sanidad pide extremar las precauciones ante el peor día de la ola de calor

El Ministerio de Sanidad ha apremiado este jueves a extremar las precauciones y seguir las recomendaciones para protegerse de las altas temperaturas ante el que puede ser el peor día de la ola de calor, que tiene más de la mitad del país en el nivel medio y máximo de riesgo para la salud.

Sanidad acaba de actualizar el mapa de alertas de temperaturas en función del impacto sobre la salud, que incluye a cientos de municipios de Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra y Aragón, entre otras, en un nivel rojo -la mayoría en el cuadrante noroeste peninsular- y en el naranja a otras áreas de estas autonomías, además de Cataluña y Andalucía.

"Hoy puede ser el peor día de esta ola de calor, así que seguid las recomendaciones al respecto, especialmente en personas vulnerables", ha apelado en sus redes sociales el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.