Sin tregua, un día más: la AEMET vuelve a ampliar la duración de la ola de calor hasta el miércoles

Apenas 24 horas después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunciase que la ola de calor que, en teoría, cumplía hoy su ecuador, se quedará más tiempo. Se trata de una nueva estimación del organismo que, sumada a la de ayer, amplía el período de temperaturas extremas hasta el próximo miércoles. Esta semana, el país creía que solo tendría que sufrirla hasta el domingo.

Así lo ha anunciado la Aemet a través de un nuevo comunicado urgente en el que señala que el peligro es más que patente, pues hablamos de "máximas de hasta 41-43 °C y mínimas de 23-25 °C en las áreas más cálidas". Tampoco hay visos de que el alcance de la ola de calor vaya a remitir, pues se espera que continúa asolando "a buena parte de la Península y a Canarias".

Cabe recordar que la jornada de este jueves está considerada como una de las peores de todo este evento meteorológico. De esta forma, la Aemet mantiene sus avisos para este jueves en 15 comunidades autónomas, con grados que van del naranja (en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia y Comunidad de Madrid) al amarillo (el resto: Baleares, Cantabria, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana).

-Noticia de última hora, en ampliación-

