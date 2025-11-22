Santiago Martín, directivo español en Alemania: "A las 4 de la tarde se cae el boli en Berlín. La mayoría está fuera de la oficina"

Cada vez más jóvenes españoles cualificados se marchan al extranjero en busca de oportunidades que, aseguran, no encuentran en su propio país. La tendencia no es menor: en 2022 salieron más de 426.000 personas, casi la mitad con estudios superiores. Para muchos, la imagen de ingenieros, sanitarios o científicos instalados en Berlín, Ámsterdam o Dublín se ha convertido en parte del paisaje laboral europeo.

La fuga de talento no solo implica perder profesionales, sino también una inversión que España no llega a recuperar. Estudios de la Fundación BBVA y el Ivie estiman que el capital humano que se marchó ese año equivale a 155.000 millones de euros. ¿Qué empuja a estos jóvenes a rehacer su vida fuera? La respuesta suele ser la misma: mejores salarios, menos horas y más estabilidad.

Las comparaciones laborales son elocuentes. En España se trabajan de media 1.632 horas anuales; en Alemania, apenas 1.343. Y aun así, el coste por hora es mucho mayor fuera. “En España parece que importa más fichar de sol a sol”, comenta el directivo español Santiago Martín, instalado en Berlín. “Aquí, a las cuatro de la tarde se cae el boli. La mayoría ya está fuera de la oficina”. Su observación resume una cultura laboral que muchos emigrantes encuentran más equilibrada.

A esa diferencia de horarios se suma otra aún más determinante: el sueldo por hora. Mientras en España se pagan 25 euros, en Alemania superan los 43 y en Países Bajos rondan los 45. No es solo cuestión de cobrar más: la productividad por hora trabajada, mucho más baja en España, limita las mejoras salariales y erosiona el bienestar económico de los trabajadores.

Ese desfase salarial se traduce en calidad de vida. Jóvenes profesionales como Miguel González aseguran que fuera consiguen algo impensable en España: ahorrar. “Puedo guardar más de la mitad de mi sueldo sin renunciar a ocio o viajes”, explica. Incluso en países donde los precios son más altos, la diferencia de ingresos compensa sobradamente. Lo que queda a fin de mes —insisten muchos— es incomparable.

Los impuestos y el coste de la vida completan el quebradero de cabeza. Aunque España tiene una cuña fiscal similar o incluso menor que la de otros países europeos, los ingresos netos siguen siendo más bajos. Y el precio de la vivienda, especialmente en Madrid y Barcelona, ahoga a quienes empiezan su vida profesional. En muchas ciudades europeas donde viven emigrantes españoles, el alquiler no es barato, pero la oferta es mayor y el salario lo soporta mejor.

El debate no va solo de números. Dirigentes empresariales y expertos en talento alertan de que España necesita modernizar su mercado laboral si quiere frenar la sangría. Menos temporalidad, más estabilidad y sueldos acordes a la productividad real. Mientras eso no llegue, advierten, muchos jóvenes harán lo que consideran lógico: irse donde el trabajo les permita vivir mejor, no solo trabajar más.