Santiago Sánchez, retenido por Irán desde octubre de 2022, aterriza en España

El español Santiago Sánchez Cogedor ha aterrizado en el aeropuerto madrileño de Adolfo Suárez en Barajas tras haber sido liberado este domingo en Irán donde permanecía detenido desde octubre de 2022.

Sánchez Cogedor ha llegado pasadas las 13:15 horas en un vuelo procedente de Dubái y ha señalado lo "afortunado" que es un ciudadano español por vivir en este país, y ha insistido que "han sido muy duros" sus meses de prisión.

Santiago Sánchez Cogedor, el español encarcelado en Irán desde octubre de 2022 y liberado el pasado domingo por el Gobierno iraní, ha explicado a su llegada a España que las autoridades le acusaban de espionaje y sobre su cabeza pesaba la pena de muerte, por lo que su estancia en prisión ha sido "muy dura".

En declaraciones a la prensa a su llegada al Aeropuerto de Barajas (Madrid), donde le esperaban su familia y amigos, el joven ha reconocido que se siente "muy despistado" por los últimos acontecimientos pero se ha mostrado muy feliz y sonriente mientras abrazaba uno a uno a sus allegados.

"No me lo creo, ha sido muy largo, muy duro, pero estoy aquí, estoy en mi país", ha celebrado, tras ser preguntado sobre su estado tras su liberación anunciada el domingo por el Gobierno iraní. "No sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en este país", ha acotado a renglón seguido.

"Llevo 15 meses con una posible sentencia a muerte, que no lo sabe nadie", ha contado respecto a su paso por prisión, tras explicar que en Irán el espionaje se pena con sentencia de muerte. "Me lo he comido con patatas, comiéndome los dedos", ha reconocido, prefiriendo guardarse lo vivido para él.

"Esas cosas son mías, porque guardar odio y rencor no es bueno", ha defendido, explicando que su estancia en prisión le ha permitido darse cuenta de que "en la vida hay que desaprender muchas cosas".

Más de un año encarcelado

La Justicia de Irán ha puesto en libertad este domingo al español Santiago Sánchez Cogedor, que se encontraba encarcelado en el país desde hace un año. Fue arrestado a principios de octubre de 2022 cuando se dirigía a pie a Qatar para ver el Mundial de Fútbol. Su detención se produjo en medio de las protestas en Irán tras la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia tras haber sido arrestada presuntamente por llevar mal el velo islámico. Precisamente, el arresto del español se produjo tras visitar la tumba de la joven.

La Embajada de Irán en España ha confirmado la liberación del que era hasta ahora el "único español preso en Irán" y ha explicado que la puesta en libertad ha sido llevada a cabo "en el marco de las relaciones amistosas e históricas entre los dos países y en cumplimiento de las leyes", tal y como ha indicado la legación diplomática en un mensaje difundido a través de las redes sociales.