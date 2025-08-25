Se adentran en las profundidades del océano y emergen con el tiburón 'dorado' de dos metros extremadamente raro

Un tiburón dorado en las aguas de Costa Rica. En el Parque Nacional Tortuguero, un equipo de investigadores se ha zambullido en las profundidades del mar y ha encontrado una especie extremadamente rara: un tiburón nodriza (Ginglymostoma cirratum) de color amarillo anaranjado. Es la primera vez que se documenta un ejemplar de este tipo.

Según publica el medio danés Illustreret Videnskab, se trata de un defecto en los pigmentos de la piel del tiburón en cuestión, que pueden constituir problemas como piebaldismo (parches sin pigmento en la piel) e hipomelanosis (producción reducida de melanina en la piel). Por lo general, los tiburones suelen ser grises.

De acuerdo a la información difundida, el color inusual de este tiburón se debe a una condición genética llamada xantismo, que produce un exceso de pigmentos amarillos y naranjas. El ejemplar mide más de dos metros de largo y fue capturado a una profundidad de 37 metros. Después de ser fotografiado, fue liberado nuevamente en el mar.

De este modo, algunos defectos de pigmentación son genéticos, mientras que otros se deben a enfermedades o influencias ambientales. Tal y como reza la publicación, lo más notable de este tiburón es que también tenía ojos blancos sin iris visibles, una combinación de xantismo y albinismo. "El xantismo puede hacer que los animales sean más visibles para los depredadores, reduciendo así sus posibilidades de supervivencia", concluyen los expertos. Para el tiburón encontrado: una sentencia de muerte.