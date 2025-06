Se jubila a los 65 años sin un plan de ahorros y se topa con más de 1 millón de euros en su cuenta: "No merece la pena preocuparse por la jubilación"

La jubilación es un momento muy esperado por la mayoría de los trabajadores, ya que permite un descanso de los largos años de trabajo. Sin embargo, también viene acompañada por la preocupación por poder salir adelante con una pensión digna.

Debido a ello, en los últimas días ha llamado la atención la historia de Rich Colorado, quien lleva 22 años jubilado sin un plan de ahorros y ha llegado a acumular cerca de 1,3 millones de dólares (sobre 1.078.974 euros), según ha publicado el portal especializado PPVAK.

Colorado, que ahora tiene 87 años, se jubiló a los 65 tras décadas trabajando en el sector tecnológico. En ese momento hizo un gran descubrimiento: contaba con un plan de jubiliación a cargo de su empresa, que ha ido combinando a lo largo de estos años con pequeñas inversiones en certificados de depósito.

En una conversación con el medio Business Insider, contó que nunca invirtió en acciones, sino en CD’s (Credit Default Swap, Certificados de Depósito en español), con tasas de entre el 4 y el 5%. “Es increíble que tenga tanto porque no lo había planeado. Tengo unos 750.000 dólares en efectivo y mi casa vale 600.000 dólares", declaró. Desde esta privilegiada situación, el hombre ha asegurado que "estresarse por la jubilación no merece la pena"

"Simplemente ocurrió, y no puedo decirle a nadie exactamente cómo hacerlo. Fui frugal, y mi mujer también. No pagué la universidad de mis hijos. Se las arreglaron solos. Intenté pagarle a uno de ellos y me dijo: 'He ganado más de lo que has visto nunca. Ve a gastar tu dinero en vacaciones'", confiesó. Tal así, que incluso explicó que tenían que usar cupones de comida para alimentarse.

Ahora, su siguiente paso va a ser establecer un fideicomiso para repartir el dinero entre sus nietos cuando fallezca, “para que la distribución sea más fácil para la gente y nadie tenga que pelearse”. En este sentido, asegura que puede dar 150.000 dólares a cada uno. De hecho, confiesó que realmente no sabe cómo gastar su dinero. "Nadie me dice qué hacer con él, la gente dice que hay que tener tanto dinero para cubrir la jubilación", pero agregó que él tiene suficiente dinero y ni siquiera lo toca.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.