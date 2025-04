Se rinde definitivamente el hombre que ha estado 12 años buscando su disco duro perdido de 742 millones de euros

James Howells pasó de ser pionero en el mundo de las criptomonedas a vivir una de las mayores tragedias financieras de la historia. Su error, aparentemente trivial, le costó 742 millones de euros en Bitcoin, una fortuna que nunca llegó a disfrutar.

En 2010, Howels, natural de Gales, compró 8.000 unidades de Bitcoin por apenas unos céntimos, sin saber que esa inversión se convertiría en una mina de oro digital. Sin embargo, un día, su disco duro terminó en el vertedero de Newport, Gales, arrastrando consigo su tesoro.

En un segundo error, borró accidentalmente el disco duro donde había almacenado sus Bitcoin. Este fallo le salió muy caro, pues esas "llaves digitales" perdidas tenían un valor de 4 millones de euros en 2013, 350 millones en 2021 y hoy suman casi 742 millones.

Un experto comparó en La Plasturgie la pérdida con "tirar una caja fuerte de oro al mar", mientras que Howells lo compara con "quemar un cuadro de Picasso sin saber lo que tienes". Un descuido que desveló las vulnerabilidades del mundo digital.

Búsqueda de un tesoro imposible

Lo que surgió fue una búsqueda del tesoro épica, pero infructuosa. Howells y un equipo de expertos intentaron rastrear su disco duro entre las 15.000 toneladas de basura del vertedero de Newport.

Se propusieron usar robots, aviones no tripulados e incluso compartir las ganancias con la ciudad, pero el obstáculo era insuperable: las autoridades locales se opusieron debido a los elevados costes, los riesgos para la salud y la incertidumbre sobre el estado del disco. "No vamos a devolver 15.000 toneladas de residuos por un quizás", sentención un funcionario local.

En 2025, Howells recibió otro duro golpe cuando un fallo judicial le arrebató cualquier esperanza de recuperar su fortuna. El motivo fue la Ley de Residuos de 1974, que establece que cualquier propiedad tirada en la basura pasa a ser de la ciudad.

Los tribunales, basándose en esta legislación, resolvieron que el disco duro ya no le pertenecía, y la "propiedad digital" de Howells no tenía cabida en la ley. "Bitcoin no existe legalmente aquí, es solo un disco oxidado", dijo el abogado del municipio. A pesar de sus intentos de argumentar que las llaves de su Bitcoin eran su "pasaporte financiero", los jueces denegaron sus peticiones porque el plazo de prescripción ya había vencido.

Ante esta situación, el hombre ha decidido pasar página, aunque sigue lamentando su destino y asegura haber aprendido la lección: "Ya no dormiré frente a estos camiones de basura". "Guardar, triple comprobación y, sobre todo... ¡Nunca limpies tu escritorio con prisa!", aconseja para concluir.