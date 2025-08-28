Se suicida con una escopeta un hombre que llevaba casi 36 horas atrincherado en su casa en Agost (Alicante)

Agente de la Guardia Civil equipado con su chaleco reflectante, junto al coche patrulla en una carretera.

Un hombre de 25 años que llevaba casi 36 horas atrincherado en su domicilio, ubicado en la calle Fermín Sánchez de Agost (Alicante), se ha suicidado poco después de las 13:00 horas con una de las escopetas de caza que tenía, sin que haya habido intercambio de disparos con la Guardia Civil ni otros heridos.

El joven se atrincheró en solitario la madrugada del martes al miércoles en la vivienda con varias escopetas que había dentro, ya que se trata de una familia con tradición de caza, pero sin rehenes ni daños personales.

Un amplio dispositivo que no ha podido evitar la muerte

Un equipo formado por psicólogos y negociadores de la Guardia Civil, así como sus padres, hermano y otros familiares, mantuvieron el contacto con el joven durante esta segunda noche, pero sin conseguir que se entregara.

Fuentes de la investigación aseguraron a EFE que confiaban en que "con paciencia" el hombre cambiaría su actitud y abriría el domicilio para entregarse sin que la situación llegue más allá, pero no han podido evitar que se quitara la vida este jueves.

Al escuchar la detonación, los agentes han entrado al domicilio y han comprobado que el joven se había suicidado, mientras que los familiares, que desde la madrugada de este miércoles han participado en la negociación para que se entregara, gritaban "un médico, un médico".

Visiblemente triste por el desenlace final, el alcalde de Agost, Juanjo Castelló, ha deseado a la familia "lo mejor en nombre de todo el pueblo" y ha pedido a los medios de comunicación "tranquilidad" para ayudar a los allegados del fallecido "a que pase un poco todo esto".

Ha comentado que tenía la esperanza de que las negociaciones desarrolladas en las últimas 36 horas hubieran dado otro resultado, "pero en este caso no ha sido así", y ha reiterado su ofrecimiento de ayuda a la familia.

Numerosos vecinos de esta pequeña localidad situada a una veintena de kilómetros de la ciudad de Alicante han acudido a las inmediaciones del domicilio y no han podido ocultar su consternación por el final.