Segundo derrumbe en una semana en Madrid: esta vez durante unas obras en el cine IMAX
El edificio estaba siendo reformado para convertirlo en un teatro a través de una concesión de 42 años. 

Derrumbe de la cúpula del cine IMAX MadridX: @donni__69

Nuevo derrumbe en Madrid, esta vez en el Cine IMAX de Méndez Álvaro, situado en el parque Tierno Galván, el cual se encontraba en obras para su transformación en un teatro para 1.500 espectadores. Afortunadamente, no ha habido heridos ni desaparecidos, según ha informado el 112 al diario 'El País'.

En las imágenes, que han compartido varios usuarios en la red social 'X' (antes conocido como Twitter) se puede observar como la cúpula del antiguo cine se encuentra desprendida del edificio. Por ahora, se desconocen las causas del derrumbe. 

El suceso se ha producido menos de una semana después del derrumbe de otro edificio en obras situado en el centro de Madrid, el cual provocó la muerte de unos cuatro trabajadores que se encontraban en el lugar.

