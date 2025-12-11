Mercadona provoca decenas de miles de reacciones con lo último que ha hecho ahora, "en pleno invierno"

La cadena de supermercados Mercadona, líder en España con una cuota de mercado del 29,5% según el Informe Tendencias del Consumidor de la consultora NIQ, ha logrado de nuevo algo en lo que es especialista: conseguir que se hable de sus productos sin parar y sin gastarse nada en promoción.

Lo ha conseguido, cómo no, gracias al boca a boca y al potenciador increíble que son las redes sociales. En concreto, el último fenómeno de masas gira alrededor de una tarta llamada "delicias de fresa" que ha empezado a vender en estas últimas semanas y cuya popularidad se ha disparado después de que el usuario de TikTok @munchydos la haya probado.

A raíz de ese vídeo, que acumula más de un millón doscientos mil reproducciones, cientos de personas han corrido a buscar la tarta a Mercadona. El usuario, en su vídeo, se empieza sorprendiendo por que el gigante valenciano haya sacado este producto, una tarta, "en pleno invierno".

"Cuesta 11,50, es casi un kilo de tarta y da más o menos para ocho personas. Como veis, tiene muchísima nata, también tiene mermelada de fresa y tres pequeñas fresas que parecen estar hechas de chocolate blanco. Las tartas en el Mercadona son de las mejores que hay", explica.

Importante: sacarla seis horas antes de consumirla

"Calidad-precio están bastante bien, aunque creo que esta es de las más caras que ha llegado a sacar. Viene con doble capa de bizcocho y entre medias tiene nata con trocitos de fresa", explica el usuario, que resalta algo fundamental: "Tenéis que sacarla seis horas antes de consumirla".

"Yo no soy nada fan de las tartas de fresa y aun así esta está bastante buena. Tiene un sabor súper natural. Es verdad que el bizcocho no está lo más húmedo de la vida, pero por una tarta de casi un kilo por once euros no se puede pedir más", asegura antes de llamar la atención sobre las fresas del centro, que son de chocolate blanco y de las que dice que están "sin más": "La tarta está buena, pero no es nada del otro mundo, aunque si te gusta la fresa puede estar bien".

El detalle de las fresas que no son fresas

Otro usuario que la ha probado, y se ha mostrado bastante entusiasmado, ha sido @el_illoilloillo: "Es súper fresquita y la nata sabe muy bien. Qué detalle más guapo con estas fresas de chocolate blanco. Si eres un amante de la nata y de las tartas no empalagosas, esta es la tuya porque no empalaga nada, sabe muy bien a fresa y la nata está súper fresquita y súper rica. Y trae trocitos de fresa por dentro".

En la misma línea ha ido @ndenonoo: "Qué buena está, está muy buena. Si te gusta la fresa, la mermelada de fresa... y encima tiene los trocitos un poco congelados esta fresa es de chocolate".