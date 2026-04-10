Si tienes un Kindle viejo tienes malas noticias: Amazon le va a retirar soporte afectando a varias funcionalidades
Sociedad
Sociedad

Si tienes un Kindle viejo tienes malas noticias: Amazon le va a retirar soporte afectando a varias funcionalidades

La compañía dejará sin actualizaciones a varios modelos antiguos a partir de mayo: seguirán funcionando, pero con importantes limitaciones.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Leyendo un Kindle al atardecer.AMAZON

Si eres de los que sigue usando un Kindle de hace años, puede que hayas recibido -o estés a punto de recibir- un correo de Amazon que no invita precisamente a la tranquilidad.

La compañía ha confirmado que a partir del 20 de mayo de 2026 dejará de dar soporte a varios modelos antiguos de Kindle y Kindle Fire. Una decisión que ha generado cierta alarma entre los usuarios, muchos de ellos sorprendidos al ver que dispositivos que aún funcionan perfectamente empiezan a quedarse atrás.

Pero hay matices importantes.

Qué significa realmente que Amazon retire el soporte

Lo primero que conviene aclarar es que estos dispositivos no dejarán de funcionar.

Es decir, tu Kindle no se va a apagar ni a quedar inutilizado de un día para otro. Podrás seguir usándolo para leer los libros que ya tienes descargados sin ningún problema.

Sin embargo, el cambio afecta a algo clave: las funcionalidades conectadas a internet.

A partir de esa fecha, los dispositivos afectados dejarán de tener acceso a servicios web. Y eso implica varias limitaciones importantes en el uso diario.

Lo que ya no podrás hacer

El principal impacto está en la tienda de Kindle.

Los usuarios con estos modelos antiguos ya no podrán comprar, descargar ni pedir prestados nuevos libros directamente desde el dispositivo. Esto incluye también servicios como Libby, muy popular para el préstamo de ebooks en bibliotecas.

Además, desaparecerá la función "Send to Kindle", que permite enviar libros o documentos al dispositivo de forma inalámbrica.

Otro detalle relevante: si restableces el Kindle a valores de fábrica o lo desvinculas de tu cuenta, no podrás volver a registrarlo.

Los modelos afectados

La medida no afecta a todos los dispositivos, sino a aquellos lanzados en 2012 o antes.

Entre ellos se encuentran algunos de los modelos más icónicos de la marca, como los primeros Kindle, el Kindle Keyboard o el primer Kindle Paperwhite, además de varias tabletas Kindle Fire.

En total, más de una decena de dispositivos que, en algunos casos, llevan más de 14 años en funcionamiento.

Lo que sí podrás seguir haciendo

A pesar de las limitaciones, no todo son malas noticias.

Seguirás pudiendo leer sin problemas todos los libros que ya tengas en tu dispositivo. Además, hay alternativas para seguir añadiendo contenido.

Por ejemplo, conectando el Kindle a un ordenador, podrás transferir libros manualmente mediante programas como Calibre. Es una opción menos cómoda, pero sigue siendo funcional.

Donde más se va a notar el cambio es en quienes usan el Kindle como puerta de acceso constante a nuevos contenidos.

Especialmente los usuarios de Libby o quienes descargan libros de forma habitual desde la tienda. Para ellos, la pérdida de conectividad convierte el dispositivo en algo mucho más limitado.

¿Toca cambiar de Kindle?

Amazon, por su parte, ha recordado que estos dispositivos han tenido soporte durante más de una década -en algunos casos, hasta 18 años- y ha empezado a ofrecer promociones para facilitar el salto a modelos más nuevos.

Para muchos usuarios, esta decisión será el empujón definitivo para renovar su lector.

Para otros, en cambio, abre una pregunta más amplia: cuánto tiempo deberían durar realmente este tipo de dispositivos.

Un cambio que deja debate

La decisión ha generado reacciones encontradas.

Por un lado, hay quien entiende que la tecnología avanza y que mantener dispositivos tan antiguos tiene un límite. Por otro, muchos usuarios critican que productos que siguen funcionando perfectamente pierdan funcionalidades clave.

En cualquier caso, el mensaje es claro. Tu Kindle viejo seguirá encendiendo… pero ya no será el mismo.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

