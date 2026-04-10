Si tienes un Kindle viejo tienes malas noticias: Amazon le va a retirar soporte afectando a varias funcionalidades
La compañía dejará sin actualizaciones a varios modelos antiguos a partir de mayo: seguirán funcionando, pero con importantes limitaciones.
Si eres de los que sigue usando un Kindle de hace años, puede que hayas recibido -o estés a punto de recibir- un correo de Amazon que no invita precisamente a la tranquilidad.
La compañía ha confirmado que a partir del 20 de mayo de 2026 dejará de dar soporte a varios modelos antiguos de Kindle y Kindle Fire. Una decisión que ha generado cierta alarma entre los usuarios, muchos de ellos sorprendidos al ver que dispositivos que aún funcionan perfectamente empiezan a quedarse atrás.
Pero hay matices importantes.
Qué significa realmente que Amazon retire el soporte
Lo primero que conviene aclarar es que estos dispositivos no dejarán de funcionar.
Es decir, tu Kindle no se va a apagar ni a quedar inutilizado de un día para otro. Podrás seguir usándolo para leer los libros que ya tienes descargados sin ningún problema.
Sin embargo, el cambio afecta a algo clave: las funcionalidades conectadas a internet.
A partir de esa fecha, los dispositivos afectados dejarán de tener acceso a servicios web. Y eso implica varias limitaciones importantes en el uso diario.
Lo que ya no podrás hacer
El principal impacto está en la tienda de Kindle.
Los usuarios con estos modelos antiguos ya no podrán comprar, descargar ni pedir prestados nuevos libros directamente desde el dispositivo. Esto incluye también servicios como Libby, muy popular para el préstamo de ebooks en bibliotecas.
Además, desaparecerá la función "Send to Kindle", que permite enviar libros o documentos al dispositivo de forma inalámbrica.
Otro detalle relevante: si restableces el Kindle a valores de fábrica o lo desvinculas de tu cuenta, no podrás volver a registrarlo.
Los modelos afectados
La medida no afecta a todos los dispositivos, sino a aquellos lanzados en 2012 o antes.
Entre ellos se encuentran algunos de los modelos más icónicos de la marca, como los primeros Kindle, el Kindle Keyboard o el primer Kindle Paperwhite, además de varias tabletas Kindle Fire.
En total, más de una decena de dispositivos que, en algunos casos, llevan más de 14 años en funcionamiento.
Lo que sí podrás seguir haciendo
A pesar de las limitaciones, no todo son malas noticias.
Seguirás pudiendo leer sin problemas todos los libros que ya tengas en tu dispositivo. Además, hay alternativas para seguir añadiendo contenido.
Por ejemplo, conectando el Kindle a un ordenador, podrás transferir libros manualmente mediante programas como Calibre. Es una opción menos cómoda, pero sigue siendo funcional.
Donde más se va a notar el cambio es en quienes usan el Kindle como puerta de acceso constante a nuevos contenidos.
Especialmente los usuarios de Libby o quienes descargan libros de forma habitual desde la tienda. Para ellos, la pérdida de conectividad convierte el dispositivo en algo mucho más limitado.
¿Toca cambiar de Kindle?
Amazon, por su parte, ha recordado que estos dispositivos han tenido soporte durante más de una década -en algunos casos, hasta 18 años- y ha empezado a ofrecer promociones para facilitar el salto a modelos más nuevos.
Para muchos usuarios, esta decisión será el empujón definitivo para renovar su lector.
Para otros, en cambio, abre una pregunta más amplia: cuánto tiempo deberían durar realmente este tipo de dispositivos.
Un cambio que deja debate
La decisión ha generado reacciones encontradas.
Por un lado, hay quien entiende que la tecnología avanza y que mantener dispositivos tan antiguos tiene un límite. Por otro, muchos usuarios critican que productos que siguen funcionando perfectamente pierdan funcionalidades clave.
En cualquier caso, el mensaje es claro. Tu Kindle viejo seguirá encendiendo… pero ya no será el mismo.