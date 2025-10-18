Muestra de lo que se quejan sus vecinos "clasistas" y la respuesta que deja es de matrícula

Las relaciones con los vecinos pueden ser delicadas. La inevitable convivencia puede ocasionar roces o malentendidos y crear disputas de forma muy fácil que, al ser publicadas en las redes sociales, prometen convertirse en todo un éxito.

Esto es lo que ha ocurrido con la publicación de la cuenta de X @Paulis_Blumenc, quien ha mostrado el mensaje que dejó una vecina y su respuesta ha arrasado hasta acumular más de 25.000 me gusta y multitud de interacciones.

"Mis vecinos clasistas se quejan porque una señora vende tacos / Yo en corto que ni tengo marido ni como carne", ha escrito en la publicación. Junto a estas palabras ha publicado dos capturas: el mensaje de un vecino y su réplica.

"Buenas tardes vecinos esa persona está aquí en la glorieta de Sevilla aquí en Valencia vendiendo taquitos es ambulante", fue lo que escribió un vecino. Ante esto, ella escribió: "Gracias por el aviso, vecina. Mi esposo le fue a comprar y estaban muy ricos".

En respuesta a un comentario, además, destacó la cotestación de otra vecina: "Mi favorita fue una que les dijo que sus quejas las tomaba como opciones para probar las propuestas gastronómicas que llegan a la colonia".