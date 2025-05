Su hija de 18 años dice que tiene dinero, no la cree y antes de que se dé cuenta ya ha comprado una casa de 240 metros cuadrados 

Todos conocemos las dificultades actuales que impiden a los más jóvenes independizarse. Esta máxima puede parecer que es extremadamente evidente en España, pero la realidad es que es una tónica que se repite en numerosos países europeos.

Adquirir una vivienda en propiedad si tienes menos de 30 años y no has heredado o conseguido un golpe de suerte es tremendamente difícil de conseguir. Pero no imposible y si no que se lo digan a Laura Larsen, una danesa de 18 años que ha conseguido comprar su primera propiedad siendo casi menor de edad.

De hecho, es una historia tan atípica que ni su padre se creía lo que escuchaba cuando su hija le dijo que "todo pintaba bien" de cara a conseguir su primera propiedad. Ha sido una historia tan anómala que numerosos medios del país lo han dado como noticia.

"Mi padre no me creyó al principio cuando le dije que había estado en el banco y que no tenía mala pinta". Pero la historia es aún más llamativa si se tiene en cuenta que la joven no se hizo con una propiedad unifamiliar o un apartamento cerca de la hamburguesería en la que trabaja, sino que compró una granja de 1937 en un campo de Viborg.

Así, la joven es propietaria de una granja desde hace algo más de un año, pero sin duda, se trata de una excepción en un mundo cada vez más complicado para los jóvenes. De hecho, en Dinamarca, la cifra de compradores primerizos ha disminuido considerablemente en apenas dos años.

Según datos oficiales, mientras que en 2021 la cifra de primeros compradores entre 18 y 29 años ascendía a 23.000. Sin embargo, ese dato disminuyó un 25%, hasta los 17.500. Pero, si regresamos al caso de Laura, su caso no deja de sorprender en cuanto a las cifras. Y es que el terreno adquirido es de 240 metros cuadrados. Y por él pagó un total de 137.398 euros.

Según explicó "preferiría vivir un poco más ahora y tener menos dinero que manejar si eso significa que mi futuro está más seguro. Por eso para mí ha sido importante no haber contratado una hipoteca", afirmó Laura.

En total, la joven -que ahora tiene 19 años- consiguió recaudar más de 40.214 euros, mientras que el resto del montante lo tomó de un pequeño préstamo. Pese a la compra, Laura tiene muy clara su decisión, y asegura que esto no le va a impedir seguir viajando. "Aunque tengo este lugar, todavía puedo seguir viajando. Eso o significa que le diga que no al resto del mundo. Simplemente me gusta la idea de priorizar y que a mis 33-34 años esté libre de deudas", afirmó a medios locales.

