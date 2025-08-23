Surgen los rumores sobre un arma ucraniana de 1.000 kilos pensada para ataques en el corazón de Rusia

Ucrania prepara un nuevo misil capaz de transportar una ojiva de 1.000 kilogramos con un alcance de 2.900 kilómetros. Su ministro de Defensa, Denys Shmyhal, ha explicado, en unas declaraciones recogidas por el medio Business Insider, que el arma ha sido bautizada como Flamingo, y que se revelarían más detalles "cuando llegue el momento adecuado".

El digital estadounidense ha tenido acceso a una publicación de Efrem Lukatsky, un fotógrafo de la agencia The Associated Press, que publicó una imagen este lunes del supuesto gran misil. La imagen en cuestión, que avivo los rumores de la construcción del arma, fue tomada en el taller de Fire Point, una conocida empresa de defensa ucraniana.

Posteriormente, y de acuerdo a la información difundida, el periódico ucraniano Mirror of the Week difundió un vídeo del nuevo misil en una plataforma, antes de ser disparada al vacío. En esta publicación, se informó de que el misil fue probado hace unos meses y que se produce masivamente en ese país.

De este modo, con un alcance de 1.800 millas, Ucrania podría atacar con más precisión sus objetivos al otro lado de la frontera. De hecho, un nuevo misil de este tipo podría "amenazar, potencialmente", los centros rusos de blindados, vehículos de combate de infantería, drones y sistemas de artillería en los Montes Urales, a 1.000 millas de la frontera. Hasta el momento, las fuerzas ucranianas se habían centrado principalmente en ataques con drones unidireccionales para atacar refinerías de petróleo y plantas de fabricación militar, tal y como reza la publicación.

Los expertos aseguran que este nuevo misil tiene "un parecido sorprendente" con el FP-5, creado por una empresa de Abu Dabhi. Este último, al igual que el Flamingo, tiene la capacidad de transportar una carga útil de hasta 1.000 kilogramos y volar a 1.800 millas. Además, tiene una envergadura de 20 pies y un peso de despegue de unas 6 toneladas. Sin embargo, ninguno de estos supera al misil de crucero Kh-101 ruso, que pude volar 3.400 millas (5.500 kilómetros) y tiene un peso de despegue de 2.400 kilogramos.