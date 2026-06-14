"Todavía no he enseñado a mi autocaravana a saltarse las barreras": recibe una reclamación de 120 euros por un peaje de Italia seis años después de su viaje

Lo que comenzó como una tranquila ruta en autocaravana por Italia ha terminado convirtiéndose en una inesperada batalla burocrática. Un viajero francés ha recibido una reclamación de casi 120 euros por un supuesto peaje impagado durante un trayecto realizado en 2020, una acusación que rechaza de plano y que asegura poder desmontar con los registros que conservó de aquel viaje del que hace ya seis años.

La historia refleja una situación que cada vez genera más inquietud entre los viajeros que cruzan fronteras europeas: reclamaciones administrativas que aparecen años después de haberse producido los hechos.

En este caso, el afectado sostiene que abonó la tarifa correspondiente en una autopista italiana y que incluso pidió asistencia en el peaje para resolver un problema con el billete, por lo que no entiende cómo ha acabado recibiendo “una deuda injustificada”.

Una carta inesperada seis años después

Michel, un viajero habitual en autocaravana, no daba crédito cuando abrió una carta llegada desde Italia en mayo de 2026. En ella, una empresa de cobro de deudas le reclamaba 119,36 euros por un supuesto impago registrado el 18 de septiembre de 2020 en una salida de autopista de Génova.

La notificación incluía todos los elementos habituales de este tipo de procedimientos: número de expediente, referencias bancarias, un código QR para efectuar el pago y la advertencia de una deuda pendiente acumulada durante años.

Pero la sorpresa fue mayúscula porque, según su versión, aquel peaje sí fue abonado. “Me enfurecí”, explica el viajero, que decidió revisar toda la documentación relacionada con aquel desplazamiento antes de ponerse en contacto con la empresa reclamante.

“Recuerdo perfectamente haber pagado”

Michel sostiene que aquel día circulaba por una autopista de peaje italiana después de verse obligado a abandonar carreteras secundarias debido a la congestión del tráfico. Al llegar a Génova, asegura que surgió un problema con el billete utilizado para acceder a la vía.

Tras solicitar ayuda en el peaje, acabó abonando una tarifa que rondaba los 80 euros. De hecho, afirma que dejó constancia de la operación en su diario de viaje, una costumbre que mantiene desde hace años para registrar gastos y movimientos bancarios.

“Todavía no he entrenado mi autocaravana para saltarse las barreras”, ironiza el conductor al explicar que resulta difícil imaginar cómo habría podido abandonar la autopista sin efectuar ningún pago en una infraestructura controlada por cabinas y barreras automáticas.

La batalla por demostrar lo ocurrido

Convencido de que se trata de un error administrativo, Michel ha remitido a la agencia de cobro diversa documentación para defender su versión. Entre las pruebas aportadas figuran extractos bancarios de la época y anotaciones realizadas durante el viaje.

El caso pone de relieve una situación cada vez más habitual entre conductores europeos: reclamaciones transfronterizas que aparecen años después de haberse producido los hechos y cuya resolución puede resultar complicada por la dificultad de conservar justificantes durante tanto tiempo.

Mientras espera una respuesta definitiva, el viajero mantiene su postura: el peaje fue pagado y la reclamación carece de fundamento. Lo que comenzó como una ruta en autocaravana por Italia ha terminado convirtiéndose, seis años después, en un inesperado quebradero de cabeza sobre un ticket que parecía haber quedado enterrado en el pasado.