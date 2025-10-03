Un hombre baja de su coche para pagar el peaje, pero el vehículo tenía preparado un peligroso viaje para su esposa

Caos en una importante autopista romana. Un inusual accidente ha ocurrido concretamente en uno de los peajes de la A1 italiana. El conductor, que viajaba junto a su pareja, bajo del coche para pagar el impuesto. Tal y como informa el medio Roma Today, al salir, el coche comenzó a andar sólo, mientras su mujer comenzó a gritar y a pedir ayuda presa del pánico.

Gracias a los agentes que se encontraban en el puesto de control del lugar, a unos 300 metros de distancia, no se tuvo que anunciar ninguna mala noticia. Los gritos de la mujer, que intentaba salir del vehículo en marcha, llamaron la atención de los policías. Inmediatamente, lograron detener a los vehículos que salían del peaje y se abalanzaron contra el vehículo en marcha.

En la publicación se celebra que al llegar al vehículo, un guardia de seguridad logró sujetar el cuerpo de la mujer, que sobresalía parcialmente del mismo con la ayuda de un bastón, ya que intentaba huir. Al ver la escena, los coches que se encontraban en el lugar redujeron la velocidad, mientras los agentes hacían su trabajo. Una vez parado el vehículo, la mujer "agitada", fue calmada y atendida por las quemaduras que sufrió al intentar huir.

De acuerdo a los informes consultados por el medio, el hombre, "muy agitado", llegó a pies desde las casetas del peaje. Él mismo informó que cuando se bajó del coche para realizar el pago, la transmisión automática del automóvil se puso en modo "conducir" lo que permitió al vehículo comenzar a andar.

Asimismo, dada su edad y su grave estado de agitación, se llamó a una ambulancia, que llegó al lugar y evaluó al matrimonio. Una vez que llegó la calma, los pasajeros del vehículo continuaron su camino, "no sin antes agradecer a quienes habían trabajado incansablemente para salvarles la vida".