Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Tropiezan con 25 coches abandonados en el aeropuerto, buscan a un dueño y el misterio tiene final trágico
Sociedad

Sociedad

Tropiezan con 25 coches abandonados en el aeropuerto, buscan a un dueño y el misterio tiene final trágico

“Podría haber una razón para esto”, admiten desde el aeropuerto, “pero tres años de chatarra oxidada en un aparcamiento no pueden ser algo bueno”.

Daniel Cáceres Garriga
Coches viejos y dañados en el desguace, esperando para ser recicladosGetty Images

En el aeropuerto nacional de Springfield-Branson, en el estado de Misuri (EE. UU.), un aparcamiento se ha convertido en un auténtico rompecabezas para el personal del recinto. Según informó Supercar Blondie, 25 coches llevan años abandonados en las plazas destinadas al estacionamiento de larga duración, sin que sus propietarios hayan regresado a recogerlos.

Lo que empezó como una simple curiosidad para los trabajadores del aeropuerto se ha transformado en una historia casi surrealista. Algunos de estos vehículos llevan más de tres o cuatro años aparcados, acumulando polvo, con los neumáticos desinflados y signos visibles de deterioro.

“En algún momento, los remolcaremos. No sé cuándo será”, declaró Kent Boyd, empleado del aeropuerto, al canal KY3 News. Según explicó, no tenía sentido retirar los coches de inmediato porque “si lo haces, alguien aparecerá buscándolo”.

Un aparcamiento de larga duración… literalmente

El aeropuerto de Springfield-Branson está acostumbrado a tener aviones y pasajeros estacionados antes de despegar, pero esta vez el tráfico no era aéreo, sino terrestre. Durante meses (e incluso años), los coches permanecieron aparcados como si el tiempo se hubiera detenido.

El personal del aeropuerto especula con que algunos dueños pudieron marcharse de vacaciones prolongadas o trasladarse temporalmente al extranjero, pero resulta difícil imaginar a alguien dejando su vehículo olvidado durante tantos años.

Mientras tanto, los coches, atrapados en el asfalto del aparcamiento, se han convertido en parte del paisaje. “Podría haber una razón para esto”, admiten desde el aeropuerto, “pero tres años de chatarra oxidada en un aparcamiento no pueden ser algo bueno”.

Una búsqueda con final inesperado

Para intentar resolver el misterio, los trabajadores del aeropuerto decidieron rastrear las matrículas de algunos vehículos con la ayuda de las autoridades locales. Sin embargo, al investigar a uno de los propietarios, la historia dio un giro trágico e inesperado.

“Pudimos rastrear el caso y encontramos una esquela del propietario registrado. Nos pusimos en contacto con la familia y les pedimos que, por favor, vinieran a recoger el coche, pero todavía no lo han hecho”, explicó Kent Boyd.

Ese caso concreto se cerró con tristeza, pero la situación del resto de los vehículos sigue sin resolverse. Muchos de ellos continúan ocupando las plazas del aparcamiento, esperando un destino incierto.

Por ahora, el aeropuerto mantiene la paciencia y no ha fijado una fecha concreta para su retirada. Quizá algún día los propietarios reaparezcan para reclamar lo que dejaron atrás, pero mientras tanto, los coches olvidados de Misuri se han convertido en una atracción involuntaria para quienes pasan por el aeropuerto y se preguntan cómo acabaron ahí.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 