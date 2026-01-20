Preguntan a un funcionario interino que alquiló su casa en Madrid hace siete años cómo ve el futuro si le echaran: la respuesta que da empieza a ser la norma

El creador de contenido Joel García ha salido a las calles de Madrid para hablar sobre cómo se vive en la capital, haciendo especial hincapié en los salarios y, sobre todo, en la vivienda. Con el micrófono de Talent Match, una empresa de selección de personal para crear contenido, se ha encontrado con un funcionario interino que ha dado respuestas más que interesantes.

Al preguntarle a qué se dedica, le ha respondido que hasta hace pocos días estaba en el paro, pero que ahora va a empezar a trabajar como funcionario interino en un par de semanas. "El puesto es administrativo del Estado, para un ministerio", ha añadido.

Sobre si sabe qué va a cobrar con ese puesto de trabajo, no ha sabido dar una cifra concreta: "Exactamente no, pero espero que 1.500 euros". "¿Esperas?", ha preguntado sorprendido el creador de contenido.

Un alquiler "ganga"... Porque la alquiló hace siete años

Preguntado sobre si vive de alquiler o si paga hipoteca, le ha confirmado que todavía vive de alquiler: "Sí, lo que pasa que tengo un chollo, porque lo encontré hace años, llevo ya como siete años y pago la mitad de lo que se paga hoy en día: 575 euros, un apartamento de 50 metros cuadrados".

Y ha añadido que precisamente ese el "principal problema que hay ahora mismo: la vivienda. Yo creo que para cualquier persona lo tendría que ser".

Así ve el futuro... Si abandona esa casa

El precio que está pagando por alquilar esa vivienda es precisamente porque lo hizo hace siete años, ya que el precio ha subido mucho durante estos años. Pero, ¿y si se tuviera que ir de ese piso? El funcionario interino ha respondido y deja claro que es un problema común y cómo está el tema no solo en Madrid, sino en toda España.

"Espero que con mi plaza de funcionario fija no tener estos problemas, pero sí que es verdad que en algún momento, a lo mejor, me echarán de ese piso y tendré que buscarme otra cosa: no me quiero ver en esa situación ahora mismo, la verdad, porque va a ser muy complicado, la verdad", ha añadido.

Cuánto ha subido el precio de la vivienda

Uno de los grandes dramas de este año en España ha sido la vivienda: precios desorbitados, alquileres imposibles, dificultad de acceso... Un Informe de Idealista ha detallado cuánto ha subido el precio cuadrado en España y los datos son más que preocupantes.