Un biólogo advierte de lo que revela sobre tu salud tener la plaga diminuta aparentemente inofensiva en casa

Aunque a simple vista puedan parecer inofensivos, la presencia de piojos del polvo en el hogar podría ser una señal de advertencia que no conviene ignorar. Estos diminutos insectos, casi imperceptibles, suelen aparecer en zonas como marcos de ventanas o paredes, y su proliferación está estrechamente relacionada con la humedad ambiental.

El biólogo Michael Haas, del Instituto de Ciencias de Plagas de Rödermark, advierte que estos insectos prosperan en ambientes con una humedad superior al 60 %. Se alimentan de esporas, hongos y moho, por lo que su presencia suele indicar que ya existe un problema de humedad en el entorno. Y aunque los piojos del polvo no representan un peligro directo para los humanos, el moho sí puede afectar la salud, provocando síntomas como tos, congestión nasal o dolores de cabeza, especialmente en personas sensibles.

La clave está en identificar y eliminar la causa del exceso de humedad. Una ventilación deficiente, filtraciones en ventanas o paredes mal aisladas son factores comunes que favorecen su aparición. En algunos casos, su presencia puede ser temporal, como tras lluvias intensas que humedecen ciertas zonas de la vivienda.

Para combatirlos, el experto en plagas Hans Dautel recomienda actuar sobre la raíz del problema: mantener una ventilación adecuada, calentar las estancias regularmente y sellar las zonas húmedas. También pueden utilizarse deshumidificadores para reducir la humedad ambiental. En la mayoría de los casos, no es necesario recurrir a productos químicos.

Además, existen remedios caseros eficaces, como una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales. Aplicada con un pulverizador sobre las zonas afectadas, esta solución natural ayuda a desinfectar y repeler a los insectos.