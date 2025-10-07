La gente está rociando su jardín con vinagre para repeler a un intruso otoñal

Además de ser un clásico en la despensa de la cocina, el vinagre se está ganando un lugar de honor en el armario de limpieza, ya que su alto contenido de ácido acético lo convierte en una herramienta versátil para desinfectar, desodorizar y desincrustar. Y ahora también como repelente natural de insectos, concretamente para las arañas.

Tu porche o jardín son lugares ideales para las arañas porque encuentran en ellos protección contra la lluvia y el viento, así como rincones perfectos para tejer telarañas y alimento. Con este acogedor escenario, podemos encontrar numerosos ejemplares, algo terrorífico para alguien que tiene fobia de estos arácnidos.

Para hacerles frente, muchos optan por insecticidas químicos. Pero el vinagre es una alternativa más ecológica y segura para personas, mascotas y plantas. Este ingrediente es, además, muy eficaz, ya que a las arañas les resulta desagradable su olor, incluso puede desorientarlas o, en concentraciones muy altas, llegar a causarles deshidratación.

¿Cómo preparar este repelente natural?

Para utilizar el vinagre como repelente, basta con elaborar un espray casero mezclando a partes iguales vinagre blanco destilado y agua en un atomizador. Una vez lo tengas, agita bien y aplícalo en las zonas donde sueles ver las arañas. Puertas, ventanas, rincones oscuros, esquinas del porche y debajo de los muebles de exterior son puntos clave.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no se debe utilizar vinagre puro, ya que su acidez puede dañar tejidos, superficies delicadas e incluso plantas. Además, al ser un producto natural, su efecto se disipa rápidamente, por lo que deberás aplicarlo a diario para mantener alejadas a estas visitantes no deseadas.

Asimismo, puedes aumentar la eficacia de este método con otros remedios naturales complementarios, como plantar lavanda, menta o eucalipto, que también pueden ayudar a repeler arañas sin productos químicos, además de dejar un aroma muy agradables en tu jardín.