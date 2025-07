Un cachorro de 5 meses ladra sin parar y minutos después un deslizamiento de tierra arrasa casi todo el pueblo

Un perro de tan solo cinco meses se convirtió en el héroe de la aldea de Siyati, al norte la India, al alertar a su dueño de un desplazamiento de tierra inminente que, de no haber sido detectado a tiempo, podría haber causado una tragedia.

El incidente ocurrió en la madrugada del 30 de junio de 2025, en plena temporada de monzones. The Independent recoge que, alrededor de la 01:30 am, el cachorro comenzó a ladrar sin parar. Su dueño, desconcertado, se levanto a investigar. "Me despertaron los ladridos. Cuando fui a revisar, vi una gran grieta en la pared de la casa y el agua empezaba a filtrarse. Bajé corriendo con el perro y desperté a todos", relata.

Su rápida reacción permitió evacuar a 67 personas del poblado minutos antes de que el alud de tierra arrasara varias viviendas. A pesar de los graves daños materiales, no se reportaron víctimas ni heridos gracias a la intervención del pequeño perro, que sin saberlo, se ha ganado el corazón y agradecimiento de toda la comunidad.

Tras el deslizamiento, los residentes se refugiaron en un templo cercano, donde han recibido ayuda de emergencia enviada desde aldeas vecinas. Las autoridades locales han prometido una indemnización de 10.000 rupias (unos 100 euros) por familia afectada.