Un camionero borracho lleva una semana atrapado en un estacionamiento y la Policía espera que despierte

Un camionero polaco lleva una semana atrapado en un aparcamiento de una autopista en Alemania. Pero, por extraño que parezca, no se debe a ningún problema mecánico, climatológico o relacionado con las infraestructuras. Se debe a que está ebrio.

Una semana borracho, sí. Así lo recogen en la prensa polaca, que se ha desplazado a la carretera alemana para conocer el caso de este hombre de 40 años al que ya está vigilando la policía.

Lo lógico sería pensar que mueva el camión cuando se le pase la borrachera o la empresa que le tiene en nómina mande otro camionero para hacerse cargo del vehículo pero nada de eso es posible.

Básicamente, porque la empresa no dispone de un segundo conductor que se pueda hacer cargo del camión, que por sus características no está disponible para cualquier conductor.

¿Y qué pasa con el estado de embriaguez del camionero? Que, explica la prensa polaca, se mantiene en el tiempo, porque el hombre ha reconocido ser alcohólico y se asea, duerme, come y bebe en el interior del camión.

De hecho, la policía ha explicado que ha podido comunicarse con él, pero no hay manera de que deponga su actitud. Día a día, las autoridades le hacen controles de alcoholemia. La última mostró un dato alarmante, porque la tasa no baja... cuando el cuerpo metaboliza alrededor de un 0'1% de alcohol por hora, lo cual revela la gravedad de los hechos, puesto que no deja de beber.