Un cazador compra un visor térmico, paga 130 euros por la entrega del paquete y acaba con una pistola de agua

Un hombre de Zaragoza se ha vuelto viral después de denunciar la estafa de la que fue víctima cuando hizo una compra en una tienda online. "Compré un monocular térmico y me llegó una pistola de agua", señala el zaragozano, quien practica de vez en cuando la caza.

Según relata el afectado, Jesús Martínez Artal, quien pagó 130 euros a contrarreembolso por el producto, nunca llegó a recibir su monocular térmico. En su lugar, el paquete contenía una pequeña pistola de agua.

Todo comenzó cuando se encontraba leyendo una noticia digital desde su móvil, momento en el que se fijó en uno de los anuncios que ofrecía una oferta que consideró toda una ganga: un monocular térmico Pard cuyo valor ascendía a más de 1.200 euros, pero que se vendía por tan solo 130 euros.

Como no era la primera vez que realizaba una compra mediante esta vía, no dudo y decidió confiar en la página web que ofrecía el producto, que además imitaba el diseño de un distribuidor oficial de Pard. Tras eso, recibió una confirmación por correo electrónico que le aseguraba que el producto llegaría a contrarreembolso, lo que le hizo asegurar más su confianza.

Sin embargo, en el momento en el que recibió el paquete, la sorpresa fue mayúscula. "Cuando lo abrí me encontré dentro una pistola de agua", lamenta el hombre, que destaca que encima de que el producto no era el que pidió, también era de un valor mucho menor que el que pidió.

Cuando trató de contactar con la empresa anunciante ya era demasiado tarde: la dirección no existía y en Correos no podían ayudarle. "No he denunciado porque estas cosas al final se quedan en un despacho y no hay nada que hacer. Lo que sí quiero es que la gente sepa lo que ha ocurrido", afirma el cazador, que invita al resto de compañeros a que revisen bien las páginas desde donde compran para que no pasen por lo mismo.