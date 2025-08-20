Un conductor de autobús señala el lugar donde nunca van si les entran ganas de ir al baño: "La gente se preocupaba cuando entrábamos cinco minutos"

A la mayoría de los trabajadores les ha pasado: en medio de una reunión, atendiendo a un cliente o incluso una comida con compañeros de repente les interrumpe la llamada inaplazable de la naturaleza. La mayoría tiene la suerte de contar con un baño cerca, o incluso con la comodidad de trabajar desde casa.

Sin embargo, para los conductores de autobuses urbanos, la situación no es tan sencilla. De hecho es muy distinta ya que pasar horas al volante sin acceso inmediato a un servicio sanitario forma parte de su día a día.

En un foro de Reddit, un conductor de autobuses londinense decidió responder a las dudas del público sobre su profesión, y uno de los temas más comentados fue el de la necesidad de ir al baño en plena jornada laboral.

Cualquier sitio menos este

El chófer explicó que la mayoría de rutas cuentan con baños en ambos extremos del recorrido. Pero cuando no los hay, la solución es improvisar: “Puedes llamar al controlador por radio, y ellos saben de lugares a lo largo de las rutas donde puedes bajar y usar, generalmente una casa de apuestas o un McDonald’s”, relató.

Lo que sí está prohibido es detenerse en un bar. “Es comprensible que la gente se preocupara cuando sus conductores salían a mitad de ruta y entraban al bar durante cinco minutos, así que ahora tenemos prohibido entrar a un bar con uniforme”.

Otras confesiones desde el volante

El conductor también compartió anécdotas curiosas de su trabajo. Cuando un usuario preguntó cómo maneja la presencia de pasajeros con mal olor, la respuesta fue directa: “Abre las ventanas y sigue”.

Pero, más allá de estas anécdotas, el conductor aprovechó para lanzar una advertencia sobre los conductores que intentan adelantar a los autobuses. “Es muy peligroso adelantar a cualquier vehículo, pero aún más a uno de 10-12 metros de largo y 11 toneladas. Mi primer accidente fue porque uno intentó adelantarme y quedó aplastado contra la acera mientras entraba en una parada de autobús”, explicó.