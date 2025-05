Un controlador de Tragsatec confirma que Jésica Rodríguez "no fichó nunca"

Un controlador financiero y de personal de Tragsatec, Sergio Bote, ha confirmado en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, no fichó mientras estuvo contratada y que le llegó un correo desde Adif, según sospecha, en el que se le pedía que parara porque la "estaba molestando" al recordarle que lo tenía que hacer.

En su comparecencia este martes, Bote ha detallado que Jésica no rellenó el parte de imputación de actividad --relacionado con el parte horario-- de los meses de marzo y abril de 2021, al comenzar en la empresa pública.

Y ha explicado que, ante ello, mandó dos avisos a Jésica por correo electrónico para que hiciera los partes, lo que sí se cumplió a partir de mayo.

Pero "fichar no fichó, lo que es el fichaje diario no lo hizo nunca", ha indicado, para precisar que comunicó lo que pasaba a superiores y que en los avisos por correo que envió a Jésica le recordó que era obligatorio completarlos.

Avisos "protocolarios"

Cuestionado por si supo de un correo electrónico en el que se decía que 'Hay un tal Sergio Bote molestando a Jésica, decirle que pare', el controlador ha explicado que ponía "eso" y que lo recibió a mediados de mayo, tras los dos correos a la que fue pareja de Ábalos.

"Mi gerente me lo rebota y al día siguiente voy a su despacho, porque yo me lo tomé un poco a mal y le digo que no lo entiendo, que lo único que he hecho a esta chica es mandarle dos correos protocolarios de aviso. Y fin, no vuelvo a saber nada", ha relatado.

Preguntado entonces si el correo procedía de Ignacio Zaldívar, exdirector de gestión en Adif de trabajos encargados a Tragsatec para los que fue contratada Jésica, el controlador ha afirmado que intuye que venía de Adif pero que no sabe quién es Zaldívar.

"Doy por hecho que viene del cliente, pero no le sabría decir de quién viene. Por las comparecencias que he seguido de mis compañeras, evidentemente viene de Ignacio Zaldívar, pero yo no se lo puedo confirmar, es la sospecha que yo tengo al respecto", ha apostillado.

"Los trabajadores estamos escandalizados"

El compareciente ha asegurado que su trato con Jésica se limitó a esos dos correos y que no sabía quién era: "No tengo ni la menor idea, ni se me pasa por la cabeza".

Bote ha resaltado que los procedimientos de control "no fallaron", si bien ha reconocido que no se hizo caso a los avisos, aunque desconoce la razón. "Los trabajadores estamos escandalizados. O sea, no entendemos cómo ha podido pasar esto", ha manifestado, para añadir que comparte la opinión del presidente de Tragsa, Jesús Casas, que calificó de "asqueroso" que la expareja de Ábalos no fuera a su puesto de trabajo.