La Aemet confirma que el calor de "pleno verano" continúa esta semana, pero las temperaturas pueden bajar pronto

Calor veraniego en primavera. Las temperaturas están siendo más parecidas a las de julio o agosto que a las de mayo, y en gran parte de la península, pocas provincias se libran de las máximas por encima de los 30ºC y de las noches tropicales.

La Aemet asegura que la tendencia va a continuar durante los próximos días. El fin de semana también estará marcado por las altas temperaturas en buena parte del país.

Para la jornada de hoy, la Aemet ha activado avisos amarillos en la campiña sevillana, en la campiña cordobesa, en las Vegas del Guadiana, en el área metropolitana de Madrid, en amplias zonas de Aragón y en el litoral de Valencia. En todos los casos es por altas temperaturas, aunque el peligro se considera bajo.

Hoy se alcanzarán máximas de 38ºC en Zaragoza, y de 37ºC en Badajoz, el interior de Andalucía y Castilla-La Mancha. También habrá noches tropicales en el sur peninsular, es decir, mínimas por encima de los 20ºC, una circunstancia que dificulta el sueño y el descanso.

El sábado se van a registrar máximas similares en el interior peninsular, el sur, Extremadura y Aragón, con 38ºC en Córdoba como temperatura más alta. Sin embargo, el calor empezará a remitir en la mitad norte de la península. Las máximas allí podrían situarse por debajo de los 25ºC.

Y ojo, porque a partir de la semana que viene el tiempo podría cambiar, según indica la Aemet:

Lo más importante es que las temperaturas serían más bajas que esta semana. La península abandonaría el calor veraniego. "Aún con incertidumbre, se espera que la próxima semana las temperaturas bajen notablemente", comunica la Aemet.

También habrá que estar atentos a la "nubosidad de evolución en la mitad norte peninsular" y a los "chubascos dispersos con tormenta y rachas de viento fuertes, preferentemente en zonas de montaña".

El calor no sólo ha afectado a España

Las altas temperaturas de estos últimos días están siendo provocadas por una masa de aire cálido que sobrevuela Europa occidental. Reino Unido ha vivido su mayo más caluroso, con 35ºC en Londres, y los expertos británicos han mostrado su preocupación por los efectos del cambio climático en los próximos años.

La Aemet ya advirtió que esta primavera sería más cálida de lo normal, aunque esto no quita que se pueda vivir algún episodio frío.