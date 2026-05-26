Lluvia inesperada: 90 drones caen al suelo en un puerto de Australia tras un fallo técnico durante un espectáculo de luces

Hay pocas cosas más atractivas a nivel visual que un espectáculo de drones. Este tipo de demostraciones son cada vez más habituales, bien en programas de televisión, en eventos más amplios o en ferias. Y siempre consiguen un gran impacto entre los espectadores. Solo que a veces el impacto no es el deseado.

Algo así ocurrió en Australia esta misma semana.

Dispuestos a presenciar algo único, los espectadores presentes en los alrededores del puerto de Darling en Sídney, ciertamente vivieron algo único. Porque, de golpe, casi 90 drones se fueron al suelo en pleno show.

El susto fue mayúsculo, porque las decenas de drones con sus luces encendidas se fueron directos al agua unos; al cemento del puerto otros, cayendo en algunos casos muy cerca de las personas que presenciaban uno de los grandes espectáculo del festival Vivid Sydney.

Como recoge la BBC, Los organizadores explicaron que el fallo se debió a "dificultades técnicas imprevistas", lo que les llevó a cancelar sus próximas actuaciones antes de aclarar bien lo ocurrido.

Tras las primeras horas, la empresa responsable del evento de drones, la británica Skymagic, comunicó que el fallo masivo se debió a un cambio en la frecuencia de radio que afectó a una parte importante de los hasta 1.000 drones que iban a participar en una exhibición prevista para que durase 12 minutos.

Pese al impacto de las decenas de artefactos defectuosos, la propia compañía quiso matizar que ninguno de los drones se salió de los límites de seguridad, por lo que no hubo riesgo real para los asistentes, más allá del morrocotudo susto que se llevaron.

Un trabajador del puerto narró el momento del choque de los casi 90 drones. En unas declaraciones al medio australiano ABC, explicó que "el ruido que se oía al estrellarse contra el muelle era considerable incluso desde una distancia de entre 10, 15 o 20 metros". "Se podía oír cómo chocaban y se estrellaban contra el cemento del puerto deportivo", añadía este trabajador.