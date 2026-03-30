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Un economista habla sin tapujos sobre la IA: "La gente que trabaja con sus manos serán los ricos del futuro"
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Un economista habla sin tapujos sobre la IA: "La gente que trabaja con sus manos serán los ricos del futuro"

Los oficios prácticos y manuales podrían ganar relevancia y valor laboral.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un carpintero trabajando, en una imagen de archivo
Un carpintero trabajando, en una imagen de archivoSusumu Yoshioka vía Getty Images

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta cotidiana que ya forma parte del trabajo, los estudios y hasta las decisiones más simples del día a día. Su avance, rápido y muchas veces imprevisible, está reconfigurando el mercado laboral a una velocidad que obliga a replantearse qué profesiones tienen realmente el futuro asegurado.

En este escenario de transformación acelerada, el economista neerlandés Jona van Loenen lanza una advertencia que rompe con muchos tópicos: los grandes perjudicados podrían no ser los trabajadores manuales, sino quienes desarrollan su actividad frente a una pantalla. A su juicio, la capacidad de la IA para automatizar tareas intelectuales está avanzando más rápido de lo esperado, lo que abre la puerta a una revalorización de los oficios tradicionales.

El experto asegura que este cambio no se limita a una cuestión tecnológica, sino que tiene implicaciones profundas en cómo se organiza la economía y se valoran los distintos tipos de trabajo. "La gente que trabaja con sus manos serán los ricos del futuro", afirma en una entrevista con Knack. En su análisis, sostiene que mientras la automatización avanza sobre tareas de oficina y procesos digitales, quienes mantienen un oficio práctico o artesanal estarán en una posición ventajosa.

  Un carnicero, en su carnicería.Getty Images

La escasez de mano de obra

Está idea se respalda en un informe del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, en el que se advierte de que la exposición a la IA es especialmente alta entre trabajadores cualificados de oficina, con impacto claro sobre tareas administrativas y cognitivas, mientras que los trabajos manuales, operativos y técnicos aparecen comparativamente menos expuestos.

En paralelo, el documento subraya que el efecto real dependerá de factores económicos, sociales y de adopción tecnológica, por lo que el desplazamiento laboral no será uniforme. A su vez el diagnóstico de Jona Van Loenen también encaja con otra realidad que ya pesa sobre Europa: la escasez de mano de obra en varios sectores. Esta combinación de automatización acelerada y déficit de trabajadores en áreas clave sugiere que los oficios prácticos y manuales podrían ganar relevancia y valor en el mercado laboral del futuro.

A medida que la inteligencia artificial sigue transformando la economía y los entornos de trabajo, el mensaje del experto es claro: adaptarse será clave. Mientras la automatización desplaza tareas de oficina, los oficios manuales y prácticos podrían convertirse en un refugio seguro y en un motor de oportunidades económicas. Su advertencia invita a repensar la educación, la formación profesional y las políticas laborales, recordando que, en un mundo cada vez más digital, las manos siguen teniendo un valor insustituible.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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