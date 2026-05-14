León Tolstói, escritor ruso: "El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace"

Nadie quiere renunciar a la felicidad. El objetivo de cualquier persona en la vida es alcanzar un estado en el que pueda sentirse cómoda y alegre.

El problema, por supuesto, es que siempre resulta complicado encontrar la felicidad. Las obligaciones del día a día y los reveses de la vida convierten esta meta en algo difícil.

Una de las cosas que te puede ayudar a ser feliz es atender a los consejos de los grandes filósofos y escritores. Algunos de ellos han dejado frases que te guiarán en ese camino que tanto cuesta transitar.

En este sentido, León Tolstói, uno de los escritores más influyentes, dejó un consejo que merece la pena tener en cuenta.

Tolstói, autor de 'Guerra y paz'

Pocos autores literarios consigue ser tan leídos e influyentes como Tolstói.

Nació el 9 de septiembre de 1828 en Yásnaya Poliana (Rusia) en una familia aristocrática. Quedó, eso sí, huérfano muy joven, una tragedia que marcó su trayectoria como escritor.

Otra experiencia que le marcó como escritor fue combatir en la guerra de Crimea, formando parte del ejército ruso. Posteriormente tuvo una visión crítica con los conflictos bélicos.

Sus obras más conocidas son 'Guerra y paz' (1869) y 'Ana Karenina' (1877), aunque también es muy sonada 'La muerte de Iván Ilich`.

Sus obras tocan temas como el comportamiento de la sociedad rusa, el amor, la moral y los convencionalismos.

La frase de Tolstói sobre la felicidad

En las obras de Tolstói puedes encontrar multitud de frases inspiradoras. Pero hay una que resulta especialmente llamativa por tratar la felicidad desde un punto de vista muy práctico. Es la siguiente: "El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace".

El mensaje de Tolstói es muy claro. No siempre puedes controlar lo que te pasa o elegir lo que haces, pero sí que tienes la opción de cambiar tu actitud ante las circunstancias que te han tocado vivir.

Hacer lo que quieres implica una libertad absoluta, algo que pocas veces se da. Sin embargo, querer lo que haces es una elección que implica aceptación y compromiso, y que te acabará aportando felicidad.

En definitiva, Tolstói apostaba a que la felicidad dependía de uno mismo, y no necesariamente de las circunstancias externas.

Otras frases de Tolstói

Y esta no es la única reflexión de Tolstói en la que debes detenerte. Hay otras que también son de gran interés y que hacen referencia a temas varios, como el amor, el paso del tiempo, la familia o la cultura:

Comprenderlo todo es perdonarlo todo.

De igual modo que una vela enciende a otra y así llegan a brillar millares de ellas, así enciende un corazón a otro y se iluminan miles de corazones.

Es más fácil escribir diez volúmenes de principios filosóficos que poner en práctica uno solo de sus principios.

La cultura es la obra de los pueblos pacíficos.

Las familias felices son todas iguales. Cada familia infeliz es infeliz a su manera.

Las lágrimas manan también a través del oro.

La vejez es la cosa menos inesperada de todas las que le suceden al hombre.

La verdad debe imponerse sin violencia.

Como puedes ver, estas frases te serán de ayuda en varios ámbitos de la vida. También puedes leer sus libros para conocer aún más su pensamiento.