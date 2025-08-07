Un empleado da positivo en alcohol tras comer una magdalena española, la policía también se la come y también acaba dando positivo. La surrealista situación se ha vivido en Francia.

Los hechos se han producido en Las Landas, un departamento francés situado en el sudoeste del país. Según ha informado La Dépêche, el trabajador dio positivo en un control el pasado 23 de julio.

Antes de entrar a trabajar, el temporero tuvo que hacer la prueba de alcoholemia y, mientras esperaba su turno, se comió una magdalena de la marca española Arenas, que llevaba encima.

El hombre, de 20 años, sopló y el resultado fue sorprendente, superior a la tasa de 0,25 mg/L de aire respirado. De hecho, ante las dudas, le hicieron la prueba otras dos veces y el resultado no cambió.

El trabajador mostró su enfado porque no había comido ni bebido nada, salvo la magdalena. "Podría haber perdido mi trabajo", explicó el protagonista al medio francés Sud-Ouest.

Durante las vacaciones, el estudiante suele trabajar para sacarse un dinero extra. "Tengo pesadillas con esto. Dar positivo en alcohol mientras se come una magdalena es perturbador", ha detallado.

Al ver lo ocurrido, la madre del trabajador también probó las magdalenas españolas y la prueba terminó siendo positiva en varias ocasiones: "Es importante saberlo, porque si alguien se mete en el coche, tiene contraindicaciones o incluso si un niño se come una, las consecuencias pueden ser graves".

El citado medio, que no ha ofrecido más detalles del asunto, ha explicado que visto el enfado del joven, los agentes de la policía intentaron comprobar si era así y tras comerse una de las magdalenas también dio positivo.