Un estudio apunta que la generación Z podría decir adiós a los CV por las nuevas estrategias de reclutamiento
Este modelo se está imponiendo con rapidez.

Helena Zarco García
Una empleadora revisa los CV enviados por los aspirantes a un trabajo en su empresa.
Una empleadora revisa los CV enviados por los aspirantes a un trabajo en su empresa.Getty Images

Según un estudio internacional la Generación Z, la primera que ha crecido completamente inmersa en el entorno digital, podría estar a punto de dejar atrás uno de los símbolos más clásicos de la búsqueda de empleo: el currículum vitae. 

El estudio, publicado en la web de Test Gorilla indica que la mayoría de las empresas están cambiando rápidamente hacia un modelo de reclutamiento basado en habilidades, una tendencia que, según los datos, resulta más eficaz tanto para las compañías como para los candidatos, especialmente para los más jóvenes.

El historial de la vida laboral

Durante décadas, el CV ha sido la herramienta clave para los departamentos de Recursos Humanos. Siempre se ha utilizado como carta de presentación por excelencia con listas de empleos anteriores y una narración detallada de la trayectoria académica y profesional. 

Sin embargo, cada vez más empresas están sustituyendo esa lógica por una pregunta mucho más directa: ¿qué sabes hacer realmente? En lugar de analizar únicamente dónde ha trabajado una persona o qué título posee, los reclutadores se centran ahora en cómo se desempeñaría en tareas reales del puesto.

El estudio revela que casi tres cuartas partes ––es decir, un 70%––de las empresas ya utilizan algún tipo de selección basada en competencias. Lo más llamativo es la velocidad del cambio: un año antes, la cifra apenas superaba el 50 %, lo que demuestra que este modelo se está imponiendo con rapidez. Para muchas compañías, no se trata solo de una moda, sino de una mejora clara del proceso de contratación.

Qué opinan los reclutadores

Según datos de la investigación, las personas encargadas de evaluar a los candidatos opinan que este reclutamiento basado en habilidades reduce de forma significativa las malas contrataciones, acorta los procesos de selección y resulta más barato. 

Más del 90 % de las empresas encuestadas afirma que este método es más eficaz para identificar a los candidatos verdaderamente capacitados que el sistema tradicional centrado en el currículum. Además, quienes son contratados de esta manera tienden a permanecer más tiempo en sus puestos, lo que también reduce la rotación y los costes asociados.

La lógica detrás del modelo

El hecho de que alguien haya trabajado en una empresa conocida o haya estudiado en una institución prestigiosa no garantiza que domine los detalles prácticos de un puesto. En cambio, las pruebas basadas en tareas del mundo real —como resolver un problema concreto, desarrollar un pequeño proyecto o simular una situación laboral— permiten evaluar con mucha mayor precisión si una persona puede desempeñar el trabajo.

Esta tendencia también está relacionada con otro cambio importante: grandes empresas como Google, Microsoft, IBM y Apple han eliminado el requisito de tener un título universitario para muchos puestos. El foco se ha desplazado claramente desde las credenciales formales hacia las habilidades y la actitud. De hecho, según señala NLC Incluso un exejecutivo de Cisco ha señalado que, para muchos jóvenes, entrar antes al mercado laboral y ganar experiencia puede ser más útil que pasar años en la universidad acumulando deudas.

Helena Zarco García
