Un experta en protocolo revela la mejor forma de rechazar una invitación

Un experta en protocolo ha revelado cuál es la mejor forma de rechazar una invitación. Todo tiene que ver con un debate que ha surgido en algunos puntos de Europa sobre la forma correcta de decir que 'no' a una propuesta así.

Mirva Saukkola, presidenta de la Asociación de Tapas, ha explicado que el rechazo debe ser cortés y debe hacerse, prácticamente, de forma inmediata.

"Gracias por la invitación, indicando que fue maravilloso recibir esta invitación, pero por una razón u otra no puedo asistir. No hay nada peor que mantener al anfitrión en suspenso sobre si iré o no", ha detallado.

Lo ideal para los expertos es que, directamente, no haya opciones a poder acudir al evento. "Lo mejor es anunciar directamente que no podré asistir", ha justificado la experta.

En el caso de que la otra persona quiera saber el motivo real por el que no puedes o quieres asistir, se recomienda que no haya muchas explicaciones y así evitar caer en la trampa que plantean algunos. "Hay muchas razones y generalmente es mejor evitar las explicaciones", ha razonado.

La psicóloga Suvi Laru, directora del Centro de Relaciones Kataja, ha defendido que "no siempre estamos al nivel de fuerza que creemos tener" y eso es importante a la hora de aceptar o rechazar una invitación.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.